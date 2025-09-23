Se présentant comme la première marque de projecteurs LCD à avoir obtenu l'autorisation Google TV, ETOE (Easy to Enjoy) propose le Starfish Plus dans sa gamme de projecteurs à destination du foyer. En l'occurrence, une place pourra lui être réservée dans la chambre à coucher.

Du 3-en-1 avec le Starfish Plus

Le Starfish Plus est plus qu'un projecteur conventionnel. Il se distingue par son côté 3-en-1 en servant à la fois de projecteur intelligent, de lampe de chevet et de veilleuse étoilée.

Il a été pensé pour les utilisateurs qui privilégient le divertissement haut de gamme dans la chambre, y compris les parents souhaitant enrichir l'univers de leurs enfants ou les personnes seules cherchant une présence nocturne. Le Starfish Plus crée une ambiance immersive combinant éclairage, musique, ciel étoilé et films.

L'une de ses caractéristiques est sa veilleuse tactile intégrée. Cette fonction permet de l'allumer sans effort et d'ajuster sa couleur et sa luminosité selon ses préférences, dans le but d'offrir une lumière apaisante pour les tout-petits ou de créer une ambiance relaxante.

Performance visuelle et flexibilité

Le Starfish Plus délivre une résolution native de 1080P avec une luminosité de 300 ANSI Lumens, un contraste de 3000:1 et la prise en charge du HDR10+. Il permet de projeter des images détaillées sur des écrans pouvant atteindre 150 pouces. avec une distance de projection entre 1 et 4 m. Sa petite taille sera également un atout pour le transporter, avec seulement 174 × 152 × 231 mm.

La flexibilité est assurée par un angle de réglage de 140°, ce qui permet de projeter facilement du contenu sur le plafond, des murs inclinés ou d'autres coins qui peuvent être rarement utilisés.

Grâce à une fonction avancée Auto Keystone de correction de la distorsion trapézoïdale automatique, le projecteur ajuste l'image de manière fluide pour assurer une bonne projection, quel que soit le support.

L'intelligence de Google TV intégrée

Au cœur du Starfish Plus se trouve l'intégration de Google TV et une certification par Netflix. Cela donne accès à plus de 10 000 applications, y compris les services populaires comme YouTube et Netflix, mais aussi Prime Video d'Amazon et de nombreuses chaînes en direct gratuites.

L'interaction est facilitée par la recherche vocale « Ok Google » pour accéder instantanément aux divertissements favoris. Le projecteur est avec connectivité Wi-Fi double bande 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 5.1, et il possède également 1 port USB, 1 HDMI, 1 AUX, et 1 13,5V DC In.

Son design hermétique pour le bloc optique empêche la poussière de nuire à l'expérience visuelle et permet une durée de vie de 30 000 heures. Enfin, vous pourrez visionnez vos films dans le silence avec un fonctionnement silencieux avec seulement 24,5 dB.

En promotion à -25 %

Du 23 septembre au 7 octobre 2025, le vidéoprojecteur Starfish Plus (Google TV) d'ETOE est proposé au prix réduit de 179 € au lieu de 239 €, sur le site officiel de la marque.