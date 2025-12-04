Le retour de Stargate est officiel. Amazon MGM Studios a donné son feu vert pour une nouvelle série, ravivant la flamme d'une des plus grandes franchises de science-fiction. Tandis que les fans spéculent sur le casting et l'histoire, un vétéran de SG-1, Michael Shanks, qui a incarné le Dr. Daniel Jackson pendant dix saisons, a partagé une vision lucide de ce qui attend la nouvelle génération d'acteurs.

Quel est le principal défi pour les nouveaux acteurs de Stargate ?

Le véritable défi pour les nouveaux venus ne sera pas de maîtriser un dialecte Ancien ou de piloter un F-302. Selon Michael Shanks, il réside dans la gestion du fandom. L'acteur, lors d'une discussion franche avec "Dial the Gate", a insisté sur la nécessité de rester mesuré face à des réactions qui peuvent être extrêmes.

« Vous allez avoir des gens qui vous diront que vous êtes la meilleure chose depuis l'invention de l'eau chaude, et d'autres qui vous diront que vous devriez quitter ce métier et ne plus jamais travailler », a-t-il expliqué. Son conseil est simple : garder la tête froide. Il faut comprendre que ni les éloges dithyrambiques ni les critiques acerbes ne définissent la réalité complète de leur travail.

Comment les critiques des fans peuvent-elles se manifester concrètement ?

Cette dualité n'est pas qu'une théorie. Shanks a partagé un souvenir marquant pour illustrer la violence de certaines critiques. Il se souvient d'une convention, le Dragon Con, aux débuts de Stargate Universe, une série qui recevait beaucoup de "flack" (critiques négatives) de la part des puristes de la première heure.

Il accompagnait sa co-star Alaina Huffman (Tamara Johansen) lorsqu'un spectateur au premier rang lui a posé une question incroyablement directe et brutale : « Pourquoi votre série est-elle si nulle ? ». Cet incident montre que les futurs acteurs sautent dans un "train en marche" avec un héritage et des attentes énormes. Ils rejoignent une grande famille, aimante mais parfois très conflictuelle.

Michael Shanks serait-il prêt à revenir dans la franchise ?

Au-delà des conseils, la question que tous les fans se posent est simple : Daniel Jackson pourrait-il revenir ? Interrogé sur ce sujet et ce bien avant l'annonce officielle, l'acteur canadien n'a pas caché son enthousiasme. « Oui, j’adorerais rejouer ce personnage, d’une façon ou d’une autre », avait-il confié.

Cependant, il pose une condition non négociable : le respect de l'héritage. « Cela dépend de qui serait impliqué et de ce qu’on ferait des personnages. Je ne veux pas de quoi que ce soit qui ne respecte pas le travail que nous avons fait », a-t-il précisé. Selon lui, la plupart des anciens membres du casting seraient prêts à rempiler, à condition que le projet soit à la hauteur de la saga.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est en charge de la nouvelle série Stargate ?

Le projet a été confié à Martin Gero, un scénariste connu pour son travail sur Stargate Atlantis et la création de la série Blindspot.

Stargate SG-1 est-elle la seule série de la franchise ?

Non, la franchise est bien plus large. Après le film original et Stargate SG-1, il y a eu deux spin-offs majeurs : Stargate Atlantis et Stargate Universe, qui ont chacun exploré différentes facettes de cet univers.

Michael Shanks a-t-il joué dans d'autres séries Stargate ?

Oui, en plus de son rôle principal dans SG-1, Michael Shanks a fait des apparitions remarquées dans les deux spin-offs, Stargate Atlantis et Stargate Universe, renforçant les liens entre les séries.