Sunita Williams et Barry Wilmore, deux astronautes de Boeing, ont récemment partagé leur expérience après avoir passé neuf mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Initialement prévue pour durer huit jours, leur mission a été prolongée en raison de défaillances techniques sur le vaisseau Starliner de Boeing. Leur retour sur Terre a également été retardé à plusieurs reprises, suscitant des débats politiques et médiatiques.

Une mission prolongée par des défaillances techniques

Les complications ont commencé peu après leur arrivée à bord de l’ISS en juin 2024. Le vaisseau Starliner, censé les ramener sur Terre, a rencontré des problèmes techniques majeurs notamment au niveau des modules de propulsion, rendant impossible leur retour dans les délais prévus. "Nous n’avons pas pu rentrer comme prévu, mais nous étions préparés à toutes les éventualités", a expliqué Barry Wilmore lors d’une conférence de presse.

Concrètement, la NASA ne souhaitait pas prendre le risque de renvoyer les deux astronautes vers la Terre alors que le vaisseau Starliner ne pouvait garantir une trajectoire fiable pour le retour dans l'atmosphère. Entre les risques de voir le vaisseau en perdition ou de se désintégrer, il n'était pas question de mettre la vie des astronautes en danger.

Malgré ces imprévus, les deux astronautes ont continué à participer aux expériences scientifiques et aux opérations quotidiennes de la station, démontrant une résilience exemplaire face à cette situation complexe.

Un retour retardé par des problèmes logistiques

Leur retour sur Terre a été confié à SpaceX après que Boeing n’a pas pu résoudre les problèmes du Starliner. Cependant, plusieurs reports ont retardé le lancement du vaisseau Crew Dragon chargé de les rapatrier. Ces retards étaient dus à des vérifications supplémentaires et à des problèmes techniques mineurs.

Finalement, Sunita Williams et Barry Wilmore ont pu rentrer en mars 2025, marquant la fin d’une mission bien plus longue que prévu.

Des polémiques politiques autour de leur séjour prolongé

Leur mésaventure a rapidement pris une tournure politique. L’administration Biden a été accusée par ses opposants d’avoir "abandonné" les astronautes dans l’espace. Donald Trump et Elon Musk ont notamment critiqué la gestion de cette situation par la NASA. "Nous n’étions pas abandonnés ; nous étions en sécurité et bien pris en charge", a tenu à préciser Barry Wilmore pour calmer les tensions.

Un témoignage inspirant malgré les défis

Malgré les difficultés rencontrées, les deux astronautes se disent prêts à repartir dans l’espace avec le Starliner une fois que ses problèmes auront été corrigés. "C’est un vaisseau avec beaucoup de potentiel", a affirmé Sunita Williams. Leur détermination inspire confiance dans l’avenir des missions spatiales habitées.

Globalement, il semble que les habitants de la Terre se soient bien plus émus de la situation des deux astronautes que les premiers concernés par la situation. Sunita Williams a ainsi affirmé "Je ne me suis jamais sentie coincée", ajoutant que dans l'espace "on a tendance à avoir une vision un peu étroite… On fait notre travail et on n’est pas vraiment conscient de ce qui se passe en bas", "je pense que nous étions vraiment concentrés sur ce que nous faisions et à faire partie de l’équipe. Bien sûr, nous avons entendu certaines choses…"

Selon Barry Wilmore, le mieux est désormais de "regarder vers l'avant", il considère ainsi que Starliner est "un excellent vaisseau spatial" même si "quelques éléments doivent être corrigés".

En effet, le module reparti seul vers la Terre ne s'est pas désintégré et est revenu indemne, il a pu être récupéré par Boeing qui a lancé une enquête afin de déterminer les origines des problèmes rencontrés.