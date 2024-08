Initialement prévue pour un lancement le 18 août prochain, la mission habitée Crew-9 de SpaceX ne rejoindra pas la Station spatiale internationale (ISS) ce mois-ci. L'Agence spatiale américaine officialise son report et donne le 24 septembre au plus tôt comme nouvelle date de décollage.

Ce report est légitimé par la nécessité de donner plus de temps pour " finaliser la planification du retour du Boeing Crew Fligth Test ". Le souci est que la capsule Starliner de Boeing est toujours amarrée à l'ISS et l'analyse des résultats des tests réalisés se poursuit.

L'enjeu est de confirmer la fiabilité du système de propulsion intégré avant le retour de Starliner sur Terre. Pour le moment, la Nasa souligne qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet.

La sécurité des astronautes prime

Lors de son vol vers l'ISS avec les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à bord, Starliner a connu quelques problèmes, dont une défaillance de cinq des 28 propulseurs du système de contrôle par réaction. Quatre d'entre eux sont redevenus fonctionnels.

Il faudra bien évidemment faire revenir Butch Wilmore et Suni Williams en toute sécurité. La question est de savoir si ce sera bel et bien avec Starliner. Une autre piste est un retour à vide de Starliner et le recours au vaisseau de SpaceX pour les astronautes.

La mission Crew-9 de SpaceX fait partie de la rotation régulière de l'équipage de l'ISS. Elle est normalement attendue avec quatre personnes dans Crew Dragon (trois Américains et un Russe). Une éventualité est qu'elle s'effectuera avec seulement l'arrivée de deux personnes.

Et sans doute d'autres conséquences

La Nasa ajoute qu'elle va également ajuster le lancement de la 31e mission de ravitaillement commercial de SpaceX pour qu'il n'ait pas lieu avant la mi-octobre. D'autres calendriers de lancements pourraient être chamboulés.

N.B. : Source images : Nasa.