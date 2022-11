Au mois de mai dernier, le vol de qualification sans équipage de la capsule Starliner de Boeing (CST-100 Starliner) a été un succès. Contrairement à l'échec partiel connu en décembre 2019, la capsule spatiale a été en mesure de s'amarrer à la Station spatiale internationale (ISS).

La prochaine étape pour Starliner est un vol de qualification avec équipage. Baptisé Boe-CFT pour Boeing Crew Flight Test, ce troisième test orbital avec deux astronautes à bord (Barry Wilmore et Sunita Williams) connaît un énième retard. Il est désormais prévu pour avril 2023.

Selon l'agence spatiale américaine, il s'agit d'un simple ajustement de date afin de tenir compte du trafic des vaisseaux spatiaux vers l'ISS. En rappelant par ailleurs que le lancement s'effectue avec une fusée Atlas V d'United Launch Alliance.

" Nous comprenons que notre client (ndlr : la Nasa) doit prendre en considération les besoins de la Station spatiale internationale pour programmer le vol de certification d'un deuxième système américain de transport d'équipage (ndlr : après Crew Dragon de SpaceX). Nous travaillons pour qu'il soit prêt à voler avant la nouvelle date de lancement ", déclare Boeing.

Des anomalies à corriger

La remise à neuf d'un module d'équipage ayant déjà volé et la production d'un nouveau module de service pour le vol de qualification avec équipage se poursuivent sur les sites du groupe en Floride. Ils seront ultérieurement assemblés et testés pour le vol.

À souligner que dans le même temps et en collaboration avec la Nasa, Boeing s'attache à la correction d'anomalies constatées lors du vol de qualification sans équipage OFT-2 (Orbital Flight Test-2) de Starliner. Cela devrait être le cas au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre du vol Boe-CFT, les astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams vont séjourner environ deux semaines à bord de l'ISS. Si ce vol avec équipage est une réussite, la Nasa pourra enfin envisager la certification de Starliner et des missions opérationnelles vers l'ISS pour le transport d'astronautes.

La facture grimpe avec Starliner

La première mission opérationnelle avec la capsule Starliner de Boeing sera Starliner-1. Une date de lancement reste à déterminer, sans savoir pour le moment si ce sera pour 2023.

Boeing a développé Starliner sous l'égide d'un contrat de 4,2 milliards de dollars attribué par la Nasa en 2014 et comprenant six missions opérationnelles. Depuis novembre 2020 et avec Crew Dragon, SpaceX a déjà réalisé plusieurs missions opérationnelles pour la Nasa. La cinquième est en cours et la sixième est prévue pour un lancement en février 2023.

Selon Reuters, le contrat pour Starliner atteint désormais près de 4,5 milliards de dollars et les revers connus par Boeing depuis 2019 lui ont coûté environ 900 millions de dollars.