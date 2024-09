Après un long suspense, la Nasa a décidé que le retour sur Terre du vaisseau Starliner de Boeing se fera sans équipage à bord. Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams quitteront la Station spatiale internationale (ISS) avec un vaisseau Dragon de SpaceX. Leur séjour dans l'espace initialement prévu de huit jours aura alors duré huit mois.

Lors de l'approche de l'ISS en juin dernier, des propulseurs du système de contrôle par réaction de Starliner ont mal fonctionné après une surchauffe, même si l'amarrage s'est bien déroulé au final. Pour la sécurité du retour des astronautes, la Nasa ne veut prendre aucun risque.

Qui plus est avec le recours à son concurrent SpaceX, la décision de la Nasa est un sérieux revers pour Boeing qui avait publiquement affiché sa confiance pour l'opération de retour en toute sécurité. Sans grande surprise, il y a eu un climat tendu entre la Nasa et Boeing.

Une discussion technique tendue

" Chaque fois que vous participez à une réunion de cette ampleur et que vous devez prendre ce type de décision, il y a une certaine tension dans la pièce ", a déclaré Steve Stich. Responsable du programme d'équipage commercial de la Nasa, il était interrogé sur des rapports d'une réunion très animée, jusqu'à des cris.

" Boeing a cru au modèle qu'ils avaient créé pour prédire la dégradation des propulseurs pour le reste du vol. La Nasa a examiné le modèle et a constaté certaines limites. […] Il s'agissait vraiment de savoir si nous avions confiance dans les propulseurs et dans quelle mesure nous pouvions prédire leur dégradation depuis le désamarrage jusqu'à la désorbitation. "

Steve Stich a ajouté que l'équipe de la Nasa ne pouvait pas se sentir à l'aise à cause de l'incertitude de la modélisation, d'où une discussion technique qualifiée de tendue.

La certification de Starliner toujours envisagée

Sans aucun passager à bord, Starliner doit se désamarrer de l'ISS le vendredi 6 septembre à 22h04 GMT. L'atterrissage dans le désert de White Sands au Nouveau-Mexique est prévu le samedi 7 septembre à environ 04h03 GMT.

Pour un éloignement un peu plus rapide de l'ISS et afin de ne pas lui faire courir de risque dans l'éventualité d'une panne de propulsion, la procédure de désamarrage suivra une procédure plus simple.

" Dès que le vaisseau sera de retour, nous commencerons à travailler sur la certification en étroite collaboration avec l'équipe de Boeing ", a souligné Steve Stich. Une certification par la Nasa pour de futures missions opérationnelles habitées vers l'ISS.