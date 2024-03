Starlink affiche toujours pour ambition de connecter les 4 coins de la planète via son maillage de satellites. Le fournisseur d'accès à Internet est arrivé sur le marché il y a quelques années avec la promesse d'un accès haut débit depuis les zones les plus reculées du globe, grâce à une connexion qui tire profit de son propre réseau de satellites en orbite.

Une nouvelle offre qui cible la fibre

Mais voilà, avec son offre initiale Premium, Starlink n'a pas véritablement percé en Europe. Il faut dire que sur le vieux continent, la guerre des prix sur le marché des télécoms a largement fait baisser les couts pour le consommateur, et même dans les zones enclavées, les utilisateurs ne sont pas forcément prêts à dépenser 100€ par mois en marge d'un investissement de 500€ pour le matériel.

Le FAI a donc adapté sa grille tarifaire et modifié ses offres pour séduire le plus grand nombre et annonce aujourd'hui une nouvelle formule à moins de 30€ qui souhaite rivaliser avec les offres fibre.

Rappelons qu'actuellement, l'offre standard de Starlink est proposée à 40€ par mois, de fait la nouvelle formule fait quelques concessions sur le service proposé.

L'offre baptisée "Deprioritized" est donc proposée à 29€ par mois. Elle impose l'achat de la parabole (450€, avec une remise de 50% actuellement) pour assurer les échanges avec le réseau satellite, ou propose une formule de location du matériel pour 10€ mensuels supplémentaires, le pack comportant également un routeur Wi-Fi, les câbles, la base ainsi que les frais de port.

Cette formule est plus avantageuse que la formule standard au niveau tarif, mais elle intervient avec un revers : les abonnés ne sont plus prioritaires sur les heures de pointe et leur débit sera donc réduit en cas de saturation. On passerait ainsi de débits allant de 150 à 250 Mb/s à une fourchette plus basse : 50 à 100 Mb/s seulement.

L'offre restera donc réservée aux utilisateurs situés dans les zones blanches avant tout, elle reste encore loin de pouvoir supplanter durablement le réseau fibre optique.