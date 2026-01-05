Dans un contexte de bouleversement politique, Starlink, la filiale de SpaceX dirigée par Elon Musk, a annoncé fournir un service internet gratuit au Venezuela. Valable jusqu'au 3 février prochain, cette gratuité pour les Vénézuéliens concerne à la fois les comptes actifs et inactifs.

L'initiative fait suite à l'opération militaire américaine menée dans la nuit du 2 au 3 janvier qui a abouti à la capture du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro.

Une intervention cruciale de Starlink ?

L'opération militaire américaine, qui a visé principalement la capitale Caracas, a entraîné des coupures de courant et d'internet dans plusieurs zones. Des rapports locaux ont fait état de pannes importantes. Dans ce chaos, l'accès à une communication fiable devient essentiel pour les civils et la coordination des secours.

Starlink intervient donc pour " maintenir la connectivité " à un moment critique. L'entreprise a précisé qu'elle surveillait l'évolution des conditions et des exigences réglementaires.

Est-ce une première pour l'entreprise d'Elon Musk ?

L'initiative de Starlink au Venezuela s'inscrit dans une stratégie déjà observée dans d'autres zones de crise, par exemple en Ukraine où le service est même devenu " l'épine dorsale de l'armée ukrainienne ", d'après Elon Musk..

Starlink a également fourni des terminaux gratuits lors de catastrophes naturelles, y compris aux États-Unis, tandis que le service est aussi utilisé pour contourner de la censure gouvernementale.

La connectivité en outil d'influence stratégique

L'implication croissante de Starlink dans les conflits soulève des questions sur le pouvoir d'une entreprise privée dans les affaires géopolitiques.

À ce titre, le Sénat américain s'est penché sur des problèmes de responsabilité nationale, alors que le département de la Défense américain avait ultérieurement officialisé le partenariat avec SpaceX en Ukraine.

Pour 2025, Starlink revendique la connexion de plus de 4,6 millions de nouveaux clients et un total de 9,2 millions d'abonnés.