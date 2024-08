Introduit au mois de juin dernier pour des utilisateurs aux États-Unis et sur invitation, le kit Starlink Mini est désormais aussi proposé en France et pour une très large partie de l'Europe. Il est présenté comme le kit le plus compact et le plus portable de la filiale de SpaceX pour l'Internet par satellite.

Le prix de Starlink Mini est de 399 €, quand celui du kit standard (nouvelle génération) est de 349 € et de 249 € pour le kit standard motorisé. Aux États-Unis, le kit Starlink Mini est commercialisé à 599 dollars.

Un forfait exclusif Mini Roam (ou Mini Itinérance) est à 40 € par mois pour 50 Go de données mobiles avec une utilisation portable ou en mouvement. Pour l'illimité, c'est le forfait Mobile Régional à 59 € par mois qui est sans utilisation en mouvement.

Starlink a également un forfait Mobile Prioritaire au tarif de 287 € par mois. Il comprend 50 Go de données mobiles en mouvement et à travers le monde sur mer, ainsi que les données mobiles en illimité sur terre.

Avec connectivité Wi-Fi 5

Starlink Mini se contente du Wi-Fi 5 (Dual Band 3 x 3 MU-MIMO), mais peut officier dans le cadre d'un service à jusqu'à 100 Mbit/s de débit descendant, 10 Mbit/s de débit montant et une latence de l'ordre de 23 ms.

Avec certification IP67 et des dimensions de 298,5 x 259 x 38,5 mm, le poids du kit Starlink Mini est inférieur à 1,2 kg (avec ou sans béquille). Il grimpe à un peu plus de 1,5 kg avec béquille et câble de 15 m.

N.B. : Source images : Starlink.