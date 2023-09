C'est une situation que beaucoup avaient prédite et dont une grande partie des scientifiques s'inquiétaient : le réseau Starlink d'Elon Musk est en train de transformer un peu plus la basse orbite terrestre en véritable décharge.

En l'espace de seulement 2 mois, ce sont 212 satellites de la constellation Starlink qui ont été perdus. L'objectif de Starlink est de lancer en orbite des dizaines de milliers de mini satellites pour proposer un maillage dense capable de proposer un accès à Internet à l'ensemble du globe. L'idée est d'utiliser une parabole pour capter le signal des satellites et profiter d'un accès à Internet haut débit, quelle que soit sa position sur Terre.

Des défections en pagaille

Le service avait déjà été décrié pour polluer le ciel nocturne avec ses satellites qui ruinent les observations des astronomes amateurs et professionnels. Et voilà que l'on apprend qu'une quantité importante de Starlink V2 disparaissent subitement et sans explication de la constellation Starlink.

La perte de satellites de SpaceX est exponentielle : si certains sont mort-nés, incapables de communiquer ou d'être contrôlés dès leur mise en orbite, on compte des pertes qui vont crescendo au sein même du réseau pourtant déjà exploité. Récemment, un pic de disparition, constaté entre le 18 juillet et le 18 septembre inquiète les spécialistes avec 212 satellites manquant à l'appel.

SpaceX n'a pas encore officiellement communiqué sur ce chiffre, une enquête étant menée pour savoir s'il s'agit d'une simple défaillance technique ou de la perte réelle de toute communication et contrôle sur ces satellites. La firme estime que la durée de vie de ses satellites se situe autour des 5 ans, après quoi ils sont programmés pour plonger vers la terre et se désintégrer dans l'atmosphère au-dessus des océans.

À ce jour, SpaceX a lancé 5000 satellites et seulement 4500 sont encore fonctionnels. Le gros des pertes est généralement enregistré pendant l'été suite à une hausse de l'activité solaire.