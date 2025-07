L'expérience d'une connexion internet défaillante à bord d'un TGV est un classique pour de nombreux passagers. Une situation qui pourrait changer avec la piste de la technologie satellitaire qui est explorée par la SNCF. Un appel d'offres serait dans les tuyaux pour le dernier trimestre de cette année.

Pourquoi le Wi-Fi actuel rame tant ?

Le problème du Wi-Fi dans les trains à grande vitesse est qu'il repose actuellement sur des antennes 4G/5G installées le long des voies ferrées. Des modems embarqués dans les rames captent ce signal pour le redistribuer aux voyageurs.

À 320 km/h, maintenir un signal stable est un défi, sans compter des zones sans couverture réseau à l'origine de coupures intempestives. Qui plus est, un effet de cage de Faraday bloque une partie des ondes électromagnétiques.

Starlink ou Eutelsat (OneWeb) ?

Pour surmonter ces obstacles, la SNCF semble se tourner vers l'orbite terrestre basse. Deux acteurs majeurs seraient en lice.

D'un côté, Starlink de SpaceX avec son immense constellation de plus de 7 900 satellites et qui a déjà un pied dans le ferroviaire par le biais d'un essai sur le réseau écossais ScotRail, en plus d'équiper également des avions de compagnies aériennes.

L'opérateur de satellites français Eutelsat a aussi sa carte à jouer grâce à sa fusion avec OneWeb et une flotte de plus de 650 satellites en orbite basse. L'État français est en outre en passe de devenir l'actionnaire principal d'Eutelsat à l'issue d'un projet d'augmentation de capital qui doit être finalisé d'ici la fin de cette année.

La SNCF calme le jeu

Interrogée par BFM Business après l'information dévoilée par La Lettre, la SNCF a simplement confirmé que « des réflexions et expérimentations sont menées pour améliorer la connectivité des équipements via de nouvelles solutions. »

La SNCF ajoute qu'« aucune décision n'est à l'ordre du jour et encore moins avec un fournisseur en particulier. »

Quand le temps sera venu, la question de la souveraineté technologique et de la préférence nationale pourrait s'inviter dans les débats. Rien de garanti toutefois…