Pour le prochain vol d'essai de la fusée géante Starship de SpaceX, une fenêtre de tir s'ouvrira le lundi 13 octobre à 18h15 heure locale depuis la base Starbase, soit le mardi 14 octobre à 01h15 heure de Paris.

Sur le réseau social X, SpaceX informe que le premier étage Super Heavy de ce qui sera le onzième vol et ultime vol de l'année de Starship a rejoint le pas de tir. Ce booster a la particularité d'avoir déjà volé lors du Flight 8 de Starship.

Une réutilisation du Super Heavy

Pour le Flight 11 de Starship, le booster Super Heavy fera dans l'inédit pour la combustion d'atterrissage. Au lieu de passer de 13 à 3 moteurs comme précédemment, il y aura une phase intermédiaire avec 5 moteurs.

Selon SpaceX, la modification doit ajouter une " redondance supplémentaire en cas d'arrêt spontané des moteurs ". Le groupe précise que l'objectif principal du vol d'essai est de " mesurer la dynamique réelle du véhicule lorsque les moteurs s'arrêtent pendant la transition entre les différentes phases ".

Équipé en tout de 33 moteurs Raptor, dont 24 moteurs Raptor ayant déjà volé, le booster Super Heavy amerrira dans le golfe du Mexique, sans tenter le spectaculaire retour à la tour de lancement.

Un dernier vol pour le Starship V2

Pour le onzième vol d'essai, le booster Super Heavy sera associé au dernier Starship V2. Par la suite, Starship va se concentrer sur le Starship V3. Une version améliorée pour cibler l'orbite et déployer une flotte de satellites Starlink plus grands et plus puissants.

Avec un premier vol début 2026, le Starship V3 servira également à tester le ravitaillement orbital, dans la perspective des missions vers la Lune et Mars.

En attendant, le Starship V2 sera mis à rude épreuve avec le retrait de plusieurs tuiles du bouclier thermique et en simulant la trajectoire de retour vers le site de lancement, alors qu'il devra effectuer un amerrissage dans l'océan Indien.

N.B. : Source images : SpaceX.