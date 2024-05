Sous réserve du feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA), le vol IFT-4 de Starship pourrait être tenté le 5 juin prochain. Depuis le site Starbase de SpaceX à Boca Chica au Texas, une fenêtre de tir s'ouvrira à 07h00 heure locale (12h00 GMT).

Avec ce quatrième vol d'essai orbital (ou presque orbital), SpaceX indique qu'il se concentrera sur la démonstration de la capacité de retour et de réutilisation. Il s'agira d'effectuer un amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique avec le booster Super Heavy et de réaliser une rentrée atmosphérique contrôlée du Starship, avant de tomber dans l'océan Indien.

Sans besoin d'une poussée de désorbitation, le vol suivra une trajectoire similaire au troisième vol d'essai. Lors de ce dernier, le Starship n'avait pas survécu à la rentrée atmosphérique et avait été désintégré à une altitude de 65 km. Le booster Super Heavy avait également été détruit à 462 m d'altitude.

À chaque vol d'essai, une nouvelle étape franchie

SpaceX souligne que plusieurs améliorations à la fois logicielles et matérielles ont été apportées pour augmenter la fiabilité globale et en tirant les leçons du troisième vol d'essai orbital. La fameuse méthode itérative et audacieuse à la SpaceX.

Un gros enjeu sera ainsi le contrôle d'attitude du Starship, de même que la gestion de la rentrée atmosphérique depuis la vitesse orbitale où le bouclier thermique avec ses tuiles est mis à mal.

Au niveau de la structure d'étage à chaud permettant au Starship d'allumer ses moteurs tout en étant encore connecté au Super Heavy avant la séparation effective, l'adaptateur entre les deux étages sera en outre largué. SpaceX explique que cela permettra de réduire la masse du booster pour la phase finale du vol.

SpaceX dit avancer rapidement

" Nous continuons à développer rapidement Starship, en plaçant le matériel de vol dans un environnement de vol pour apprendre le plus rapidement possible, tandis que nous construisons un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter l'équipage et le fret vers l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà ", écrit SpaceX.

N.B. : Source image (vignette) : SpaceX.