Avec désormais le feu vert de la FAA pour sa base de lancement Starbase de Boca Chica au Texas et une licence de vol pour cinq ans, SpaceX peut enfin tenter d'effectuer le premier vol d'essai orbital de son imposante et puissante fusée Starship. Un prototype en configuration complète.

Lundi, un problème technique a contrarié cette tentative potentiellement explosive, en raison d'un souci de pressurisation au niveau du premier étage et booster Super Heavy. Patron de SpaceX, Elon Musk a indiqué qu'une valve semblait être gelée.

Malgré l'annulation du décollage, SpaceX a été en mesure de réaliser le remplissage des réservoirs sans allumage avec de l'oxygène et du méthane liquides. Il s'est déroulé comme prévu. " Nous avons beaucoup appris aujourd'hui ", a assuré Elon Musk.

À noter sur votre agenda

Lors de la retransmission de l'événement, SpaceX a laissé entendre un report qui pourrait être de l'ordre de 48 heures au minimum, avant une prochaine tentative. C'était presque la bonne prédiction. Une nouvelle fenêtre de tir est désormais annoncée pour le jeudi 20 avril.

D'une durée d'un peu plus d'heure (62 minutes), cette nouvelle fenêtre de tir s'ouvrira à 8h28 heure locale, soit 13h28 GMT et 15h28 heure de Paris. Rappelons que dans le cadre de ce vol d'essai, il n'y aura pas de tentative d'atterrissage des prototypes Booster 7 et Ship 24 qui retomberont dans l'océan.

Dans le scénario idéal, ce sera un vol d'une durée de 90 minutes. Critique, la séparation entre les deux étages se produira un peu moins de 3 minutes après le décollage. Le prototype du vaisseau Starship atteindra 150 km d'altitude et n'effectuera pas un tour complet de la Terre.