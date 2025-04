La Switch 2 n'a pour l'instant pas encore démontré son potentiel. Et au regard du prix annoncé par Nintendo, les joueurs ont encore beaucoup de mal à se projeter sur la machine, notamment parce que ses capacités n'ont pas encore été démontrées. Pourtant, Star Wars Outlaws profiterait d'un portage particulièrement réussi selon les experts de Digital Foundry.

Un portage "bluffant" sur switch 2

Les spécialistes de l'analyse technique du site Digital Foundry ont eu l'occasion d'examiner une version du très attendu Star Wars Outlaws dans sa version prévue sur Nintendo Switch 2. Leur verdict serait sans appel : le portage est qualifié de "bluffant" ou "éblouissant", suggérant une adaptation de haute volée.

Digital foundry impressionné par la performance

Connus pour leurs analyses poussées et leur œil critique, les experts de Digital Foundry ne distribuent pas d'éloges à la légère. Le fait qu'ils jugent ce portage de Star Wars Outlaws si positivement, allant jusqu'à le considérer comme potentiellement le jeu le plus impressionnant techniquement vu sur la plateforme à ce jour, témoigne d'une performance remarquable. Cela suggère que le jeu conserve un haut niveau de qualité visuelle et de fluidité sur la console de Nintendo.

Ubisoft aurait ainsi particulièrement soigné le portage, qui pourrait ainsi trouver un second souffle sur la console hybride de Nintendo en se présentant comme une vitrine technologique pour la machine.

L'open-world dans l'univers de Star Wars, propulsé par le moteur Snowdrop est à la fois vaste et détaillé, et il n'y avait aucune chance que le titre sorte sur Switch première du nom. Mais avec sa nouvelle fiche technique bien plus musclée, la Switch 2 se présente comme une plateforme plus facile à apprivoiser, et capable de gérer les titres premium du moment. D'ailleurs, il faut se rappeler que Star Wars Outlaws est un titre current-gen, qui n'est donc pas sorti sur PS4 ni Xbox One, l'ambition d'une sortie Switch 2 prouve donc les capacités de la console et la confiance d'Ubisoft en la machine.

Digital Foundry met en avant un titre bluffant, joli, mais aussi fluide, qui défie toute logique tant il parvient à tirer parti du Ray Tracing... Il s'agirait là du titre le plus ambitieux techniquement parlant sur Switch 2 dévoilé à ce jour, avec une comparaison entre le titre et la version proposée sur Xbox Series S.

Qu'est-ce que cela signifie pour la switch 2 ?

Cette analyse, si elle se confirme, est extrêmement encourageante quant aux capacités techniques de la Nintendo Switch 2. Elle confirme que la console disposerait d'une puissance significativement accrue par rapport à sa prédécesseure, lui permettant de faire tourner des titres ambitieux développés pour les consoles de salon et PC récents. Cela laisse présager l'arrivée de nombreux autres portages de qualité et de jeux visuellement riches sur la future machine de Nintendo.

Ubisoft n'a pas officialisé de date de sortie pour Star Wars Outlaws sur Switch 2, mais le titre serait bel et bien prévu pour cette année.