C'est désormais officiel : Sony a confirmé tenir un State of Play PS5 ce mercredi 31 janvier à 23h00 heure de Paris.

Dans un communiqué, la marque annonce "40 minutes de programme avec de nouveaux aperçus de Stellar Blade et Rise of the Ronin ainsi que de nombreux autres jeux à venir sur PS5 et PS VR2".

Au total, c'est une quinzaine de jeux qui seront présentés lors de l'événement en ligne, et on espère que Sony saura rassurer les joueurs, notamment ceux ayant investi dans le PlayStation VR2 qui manque encore cruellement de contenu et parait sous-exploité pour l'instant.

Malgré un an d'existence, le casque de réalité virtuelle de Sony peine encore à convaincre de par un catalogue ultra réduit et de titres qui n'exploitent pas toujours pleinement son potentiel.

Le State of Play de ce mercredi devrait couvrir des sorties prévues cette année, mais pas que : on pourrait également voir du contenu prévu pour 2025. Selon les derniers bruits de couloir, on pourrait ainsi en apprendre davantage sur Death Stranding 2, Silent Hill 2 Remake ou encore avoir une date de lancement officielle por le DLC d'Elden Ring.