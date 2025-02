Sony donne rendez-vous aux joueurs ce soir, à condition de veiller un peu tard, afin de lever le voile sur les prochaines exclusivités et sorties prévues sur PlayStation 5.

Il devrait largement être question également de titres spécialement optimisés pour tirer profit de la puissance de la PlayStation 5 Pro.

Nouveau State of Play ce mercredi 12 février !



Regardez-le en direct à partir de 23h00 pour plus de 40 minutes de nouvelles infos sur des jeux à venir sur PS5. pic.twitter.com/PWyqz0kZUd — PlayStation France (@PlayStationFR) February 11, 2025

Rappelons que cela fait également 6 mois que nous n'avions pas eu droit à un State of Play, Sony a donc pris son temps pour nous concocter une vidéo de 40 minutes avec des morceaux choisis de cinématiques et éléments de gameplay.

Il faudra s'attendre à avoir des nouvelles de Ghost of Yotei, l'exclusivité dévoilée en septembre dernier et qui n'a pas refait surface depuis. On pourrait également prendre des nouvelles de Death Stranding 2 : On The Beach, ainsi que du remaster d'Horizon : Zero Dawn.

L'événement sera diffusé en ligne sur la chaine YouTube PlayStation, il se tiendra donc ce 12 février à 23h00 heure de Paris. Notons qu'il se murmure depuis des mois que Sony aurait prévu de dévoiler de grosses exclusivités encore non annoncées, la marque pourrait donc créer la surprise ce soir.