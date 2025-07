Aujourd'hui, focus sur la station d'énergie Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro.

Elle délivre une puissance de sortie impressionnante de 2 400 W (jusqu’à 4 500 W en pointe) et offre une capacité extensible de 2 016 Wh à 22 176 Wh. Capable d’alimenter 99 % des appareils électroménagers, elle garantit jusqu’à deux semaines d’autonomie grâce à son système de batteries empilables (batteries supplémentaires vendues à part).

La rapidité de sa recharge est un autre atout majeur, passant de 0 à 80 % en seulement 1,2 heure via une entrée secteur de 1 500 W, soit 36 % plus rapide que la moyenne du marché. Elle supporte également huit modes de recharge, notamment l’énergie solaire (1 500 W, charge complète en 1,6 heure), les bornes pour véhicules électriques et la recharge via voiture.

Grâce à la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, vous pouvez surveiller et gérer l’appareil à distance avec une portée illimitée, ajuster les paramètres et suivre la consommation d’énergie en temps réel.

En plus de ses fonctions de station d'énergie portable, l'Oscal PowerMax 2400 Pro est conçue comme un véritable système solaire de balcon pour vous permettre de profiter d'une énergie verte en continu et de réduire vos factures d'électricité. Une fois connectée, elle vous donne même la possibilité de revendre l'excédent d'électricité directement au réseau.

La PowerMax2400 Pro est aussi la première station d’énergie portable au monde équipée d’un système audio intégré avec caisson de basses de 25 W et tweeter de 10 W, produisant un son puissant de 130 dB audible jusqu’à 100 mètres.

Avec ses 16 ports polyvalents, elle peut alimenter une large variété d’appareils : ports USB-C 100 W (permettant une charge à 50 % en 18 minutes), double charge sans fil de 15 W, recharge d’urgence pour véhicule électrique (+106 km), ainsi que des sorties 12 V / 24 V idéales pour les camping-cars et les poids lourds.

Conçue pour durer, elle intègre une batterie LFP certifiée UL avec une durée de vie de 12 ans (jusqu’à 3 500 cycles), une coque ignifuge classée V-0, une protection en huit couches, et un onduleur à basculement instantané (0 ms) en cas de coupure de courant. Son système de refroidissement est à la fois performant et discret, générant 0 dB de bruit en dessous de 480 W et seulement 58 dB à pleine puissance.

Enfin, un éclairage LED intégré de 3 000 lumens avec cinq modes, dont SOS, stroboscopique et code Morse, assure votre sécurité dans toutes les situations.

Vous pouvez obtenir la Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro à 899 € grâce au code NNNFRBOP sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



Et voici les différents packs Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro disponibles à prix réduit en ce moment sur Geekbuying :