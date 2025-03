Voici la station électrique portable Blackview OSCAL PowerMax 2400.

Avec une puissance de sortie robuste de 2400 W, elle peut alimenter 99% des appareils domestiques. Elle dispose de 16 sorties : recharge sans fil, chargeur de voiture, prises CC et CA, ports USB-A et USB-C, etc.

Grâce à sa charge ultra-rapide de 1500 W, elle atteint 80% de batterie en seulement 1,2 heure et une charge complète en 1,5 heure.

Sa capacité impressionnante, allant de 1872 Wh à 20592 Wh avec l’ajout de 10 batteries BP2400, garantit une alimentation fiable et durable pour vos appareils.

Pour une sécurité optimale, le système de gestion de batterie surveille en permanence la tension, le courant et la température. De plus, le mode UPS intégré assure une transition automatique en moins de 0,01 seconde en cas de coupure de courant, maintenant ainsi une alimentation continue.

Conçue pour plus de praticité, la centrale intègre une lampe LED de 5 W avec cinq modes d’éclairage et des signaux de flash personnalisables, ainsi qu’un écran LCD ultra-large de 1 000 nits pour une gestion claire et intuitive de l’énergie.

On trouve également un système audio avec un caisson de basses de 25 W et un tweeter de 10 W, offrant des basses profondes et des aigus précis.

L'application dédiée, accessible en Bluetooth ou WiFi, offre un contrôle facile de la puissance de sortie et un suivi en temps réel de la charge depuis votre téléphone.

Retrouvez la Blackview OSCAL PowerMax 2400 en pack avec une batterie supplémentaire BP2400 1872Wh LiFePO4 à seulement 1399 € grâce au code NNNBONPLANMF sur Geekbuying.





D'autres packs Blackview OSCAL PowerMax 2400 avec batteries et / ou panneaux solaires sont également disponibles en réduction :