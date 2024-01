Commençons par la station d'alimentation portable POPDEER S500 500W.

Compacte (19 x 17 x 16 cm) et légère (4 kg), elle est conçue pour résister aux conditions extérieures même difficiles. Elle intègre une batterie lithium-ion de haute qualité et à longue durée de vie d'une capacité de 518,4 Wh / 500 W.

La station est équipée de prises AC 220 V-240 V, DC 12 V-36 V, allume-cigare 12 V, de 3 ports USB et de 1 port Type-C. Avec l'adaptateur secteur, l'allume-cigare ou le panneau solaire (à -65% en ce moment) vous pouvez donc charger la station n'importe où.

On trouve également une lumière LED avec fonction SOS et un écran LCD.

La station d'alimentation portable POPDEER S500 500W



Continuons avec le démarreur de voiture POPDEER 20000 mAh.

Puissant et totalement sûr grâce à sa multi-protection, il est capable de faire démarrer instantanément des batteries à basse tension complètement à plat. Sa coque solide et durable le protège des chocs et de l'eau.

Avec un courant de crête de 2500 A, l'appareil est particulièrement adapté aux véhicules jusqu'à 8 L essence / 6 L diesel.

Le grand écran LCD intelligent affiche en temps réel l'état opérationnel, le niveau de la batterie et les erreurs détectées.

Grâce à sa double sortie USB, il peut également faire office de batterie externe de 20000 mAh, pratique pour recharger votre smartphone ou un compresseur à air par exemple.

Le démarreur est doté d'une grande lumière LED et de 3 modes d'éclairage : lampe de poche, SOS et stroboscope pour différentes situations d'urgence.

Le démarreur de voiture POPDEER 20000 mAh





Enfin, terminons avec la veste chauffante TENGOO HJ-15.

Cette veste chauffante électrique 100% polyester est particulièrement adaptée pour la moto, le travail ou le sport en extérieur, et peut également être utile en cas de panne de chauffage ou d'accident.

Confortable et dotée d'une doublure épaisse, elle offre une excellente respirabilité.

Trois niveaux de chauffage sont disponibles : chaud à 55 °C, confort à 45 °C et économie d'énergie à 35 °C.

La veste possède 15 zones de chauffage : dos, cou, épaules, taille et abdomen. Le lavage se fait à la main ou en machine, et le chargement par USB (alimentation 5 V 2 A non incluse).

La veste chauffante TENGOO HJ-15