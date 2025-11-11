Le 11.11, aussi appelé Singles' Day, démarre officiellement aujourd'hui sur AliExpress. C'est l'événement shopping le plus important de l'année pour le site, promettant des réductions massives allant jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de 2025.
L'événement se déroule dès maintenant, du 11 novembre (0h00) au 19 novembre inclus.
Pour maximiser vos économies, des codes promos en quantité limitée sont également valables sur les articles sélectionnés, en plus des remises déjà appliquées.
2 codes limités ➡️ du 11 au 13 novembre seulement
Ce sont les codes les plus intéressants, mais ils sont aussi les plus limités. Valables du 11 novembre (0h00) au 13 novembre (23h59).
11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat
Condition : ce code est disponible en quantité limitée chaque jour, attribué aux "premiers arrivés, premiers servis" à partir de 0h00.
S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat
Condition : quantité limitée, premiers arrivés, premiers servis.
Les codes valables pendant tout l'événement
Ces codes sont valables pendant toute la durée du 11.11 (jusqu'au 19/11), mais sont également en quantité limitée :
- S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat
- S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat
- S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat
- S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat
- S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat
- S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat
- S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat
- S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat
➡️ Bonus PayPal : En payant avec PayPal durant cette période, vous pouvez également bénéficier de 33 € de réduction à partir de 299 € d'achat (compatible avec le paiement en 4x de PayPal).
N'oubliez pas non plus de participer au jeu "Secouez et gagnez" sur l'application AliExpress pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.
Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures offres à saisir dès maintenant pour ce lancement du 11.11 ! (remarque : les prix indiqués peuvent avoir légèrement changé depuis la rédaction de cet article)
TOP 10 du Singles' Day AliExpress
- Xiaomi TV Box S 3ème génération à 61,08 € avec le code S11FR05
- OnePlus Buds 4 - Gris ou vert à 63,21 € avec le code S11FR05 (annulation active du bruit, Hi-Res Audio, OnePlus 3D Audio, traduction IA, latence ultra-faible 47 ms, IP55, autonomie jusqu’à 45h, charge rapide)
- SSD interne Crucial P3 Plus 2280 NVMe M.2 PCIe Gen4 - 2 To à 148,39 € avec le code S11FR20 (jusqu'à 5000 Mo/s)
- Console portable Anbernic RG556 - Noir ou bleu sans jeux à 156,15 € avec le code S11FR20 (5,48" AMOLED 1920 x 1080, Android 14, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, capteur gyroscope à six axes intégré, déclencheurs Hall...)
- Montre connectée Garmin Forerunner 165 - Noir à 163,20 € avec le code S11FR20 (1,2" AMOLED, Bluetooth, GPS multi-GNSS, autonomie jusqu'à 19h en GPS, étanche 50m, compteur de pas, calories brûlées, suivi du sommeil, séances de respiration personnalisées, cartographie détaillée...)
- Xiaomi TV A Pro 43 2025 à 199 € avec le code S11FR20 (QLED 4K, Dolby Audio, DTS-X / DTS Virtual:X, Google TV...)
- Station électrique portable Oukitel P1000 Plus à 287,18 € avec le code S11FR40 (batterie LiFePO4 1024Wh, 1800W, charge rapide 1200W via secteur, mode UPS 10 ms, alimentation jusqu’à 10 appareils en simultané...)
- Caméra DJI Osmo Action 5 Pro à 317,21 € avec le code S11FR40 (capteur 1/1,3", double écran tactile OLED haute luminosité, stabilisation robuste, détection intelligente de la position du sujet avec ajustement dynamique de la composition, WiFi 6, Bluetooth 5.1...)
- Xiaomi Pad 7 Pro - 12 + 512 Go Gris à 365,73 € avec le code S11FR60 (11,2" 3,2K, max 800 nits, HDR, compatibilité Dolby Vision, Xiaomi HyperAI, Gemini, Snapdragon 8s Gen 3, 8850 mAh, HyperCharge 67W, 4 haut-parleurs, Dolby Atmos, caméra arrière 50MP, WiFi 7...)
- Mini PC BMAX B9 Power à 384,25 € avec le code S11FR60 (Core i9-12900H 14 cœurs jusqu'à 5 GHz, Intel Iris Xe, RAM 24 Go LPDDR5, SSD 1 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11, triple affichage 4K...)
Et ne rien manquer des meilleures offres de ce 11.11, voici tous les accès rapides essentiels :
- Page d'accueil du 11.11 AliExpress
- Guide d'achat du 11.11 (pour vous y retrouver)
- Centre des coupons (pour encore plus d'économies)
- Top ventes (les produits les plus populaires)
- Expédition locale (pour une livraison plus rapide)
- Coin gaming
- Essentiels tech
- Électronique maison
- Sélection électroménager
- Sélection sports d'hiver
- Offres de Noël (pour prendre de l'avance)