Le 11.11, aussi appelé Singles' Day, démarre officiellement aujourd'hui sur AliExpress. C'est l'événement shopping le plus important de l'année pour le site, promettant des réductions massives allant jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de 2025.

L'événement se déroule dès maintenant, du 11 novembre (0h00) au 19 novembre inclus.

Pour maximiser vos économies, des codes promos en quantité limitée sont également valables sur les articles sélectionnés, en plus des remises déjà appliquées.

2 codes limités ➡️ du 11 au 13 novembre seulement



Ce sont les codes les plus intéressants, mais ils sont aussi les plus limités. Valables du 11 novembre (0h00) au 13 novembre (23h59).

11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat

Condition : ce code est disponible en quantité limitée chaque jour, attribué aux "premiers arrivés, premiers servis" à partir de 0h00.

S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat

Condition : quantité limitée, premiers arrivés, premiers servis.

Les codes valables pendant tout l'événement



Ces codes sont valables pendant toute la durée du 11.11 (jusqu'au 19/11), mais sont également en quantité limitée :

S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat

S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat

S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat

S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat

S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat

S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat

S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat

S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat

➡️ Bonus PayPal : En payant avec PayPal durant cette période, vous pouvez également bénéficier de 33 € de réduction à partir de 299 € d'achat (compatible avec le paiement en 4x de PayPal).

N'oubliez pas non plus de participer au jeu "Secouez et gagnez" sur l'application AliExpress pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.

Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures offres à saisir dès maintenant pour ce lancement du 11.11 ! (remarque : les prix indiqués peuvent avoir légèrement changé depuis la rédaction de cet article)

