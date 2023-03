BLUETTI s'apprête à lancer un nouveau modèle de station d'alimentation portable. Avec la sortie prochaine de l'AC180, la société leader du marché de l'industrie de stockage d'énergie résout les problèmes de pénurie d'énergie mobile lors des séjours extérieurs qui sont de plus en plus populaires. Ce nouvel équipement se rendra efficace lors de vos voyages à la campagne / montagne et lorsque vous n'avez pas accès à une source de courant classique.

L'AC180 possède une capacité de 1152 Wh et une puissance de sortie de 1800 W pour répondre à toutes les demandes énergétiques à la maison ou dans la nature. Elle possède un mode d'augmentation de puissance qui propulse cette station à 2 700 W, ce qui vous permet de faire fonctionner des appareils demandant de plus fortes puissances tels que une bouilloire, un sèche-cheveux, un micro-ondes, des outils électroportatifs, etc. Grâce à son écran LCD de 1,7" à grande police de caractères, la consommation d'énergie et le statut de la station sont affichés clairement.

La puissance à emporter

Voyagez plus léger et plus loin. En effet, l'AC180 est assez compact avec seulement 340 mm x 247 mm x 317 mm et ne pèse que 35 kg. Il occupe un espace réduit, idéal pour le glisser dans un coffre de voiture ou de camionnette par exemple.

Rechargement rapide

Pour les passionnés de plein air à la recherche d'une source d'alimentation pour leurs voyages en camping sauvage, la station saura répondre à leurs attentes, notamment grâce à la fiabilité des informations indiquées, et à la rapidité de recharge qui est proposée (environ 45 min pour passer de 0 à 80%). Chargez-le avant de partir en vacances et embarquez-le sur les routes.

Grâce au système UPS, pas d'inquiétude quant à la perte de données ou des dommages matériels en cas de panne de courant, car la station détecte automatiquement les coupures et réagit en 20 ms pour le rétablir. Autant vous dire que l'on n'a pas le temps de s'en rendre compte.

Puissance constante et tranquillité d'esprit

BLUETTI utilise des cellules de batterie LiFePO4, sûres et durables, garanties pendant 5 ans, ce qui le distingue de la plupart des concurrents sur le marché. La surveillance à distance en temps réel est possible via l'application BLUETTI. Grâce à celle-ci, la configuration des modes de travail, la vérification des conditions du système (température par exemple) et les mises à jour peuvent être effectuées d'un simple geste de doigt.

Selon James Ray, le directeur marketing de BLUETTI :

Nous sommes dédiés à plus innover au vu de la demande croissante du marché. Notre équipe de R&D a autrefois imaginé une station d'alimentation adaptée à la portabilité, aux capacités et aux performances économiques, et maintenant nous l'avons rendue possible. L'AC180 a tout ce dont les utilisateurs pourraient avoir besoin, sans coûter un bras et une jambe.

Disponibilité

Bien que le prix de lancement ne soit pas encore définitivement décidé, BLUETTI laisse penser que cette station d'énergie sera la plus abordable du marché en termes de rapport qualité/prix. Il ne reste plus qu'à attendre la divulgation du prix de vente ainsi que la date de disponibilité en France.



Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la station d'énergie AC180 du site officiel BLUETTI.