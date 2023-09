Geekbuying, un revendeur chinois possédant des entrepôts en Europe, nous propose toujours de belles offres quant au stockage d'énergie et fournit, au passage, des marques très fiables, comme BLUETTI. Nous allons vous présenter trois machines de cette marque qui affichent une belle réduction !

Commençons avec la station d'énergie BLUETTI EP500. Cette powerbank XXL, plutôt conçue pour la maison au vu de son poids (83 kg), dispose d'une batterie au lithium de 5100 Wh et affiche une puissance de sortie de 2000 W AC. Elle se recharge en seulement 2h30 à l'aide de son adaptateur secteur ainsi qu'en mode solaire jusqu'à 2400 W. En couplant les deux modes de rechargement, vous pourrez faire passer votre batterie à 100% en 1h30.

Cet appareil dispose d'une connectivité Wi-Fi ce qui vous permet de suivre en temps réel l'évolution de votre consommation et le niveau de batterie restant. Un chargeur sans fil est également disponible afin de recharger vos appareils tels que montres connectées ou smartphones. De plus, vous pourrez alimenter 3 prises secteur, 4 ports USB et via 1 port USB-C (100 W), le tout, si vous le souhaitez, simultanément.

Cette station d'énergie BLUETTI EP500 est vendue 2349 € au lieu de 2795 € avec le code NNNFREP500P chez Geekbuying. La livraison est offerte, sous 2 à 4 jours, depuis l'Allemagne.





Continuons avec la station d'énergie BLUETTI Poweroak AC200P. Cette grosse batterie possède une capacité de stockage de 2000 Wh et une puissance de sortie maximale de 2 kW en simultané. Elle peut alimenter 13 appareils en même temps, en 12 V voire en 230 V. Pour recharger l'appareil, vous pouvez passer par la voie solaire avec un input maximum de 700 W, 500 W en rechargeant via votre voiture ou à la prise électrique de votre habitation. Cela vous prendra de 2h30 à 5h30 pour recharger la batterie à 100%.

Cette station d'énergie BLUETTI Poweroak AC200P est commercialisée 1049 € au lieu de 2313 € avec le code NNNFRBP chez Geekbuying. Comptez 2 à 4 jours pour la livraison, gratuitement depuis l'Allemagne.





Enchainons avec la station d'énergie BLUETTI AC200MAX. La marque a boosté son best-seller, l'AC200P, avec l'AC200MAX. De l'extérieur, les deux appareils sont similaires, mais en y regardant de plus près, ce dernier sort du lot. Elle peut alimenter 13 appareils en même temps. La puissance de sortie a été revue à la hausse avec 2200 W pour une capacité de 2048 Wh et elle est compatible Bluetooth. L'amélioration la plus intéressante est la possibilité d'augmenter la capacité de la batterie en ajoutant des blocs de batterie supplémentaires (vendus séparément).

Cette station d'énergie BLUETTI AC200MAX est proposée à 1199 € au lieu de 2381 € avec le code NNNFRBA chez Geekbuying. La livraison est gratuite dans un délai de 2 à 4 jours, depuis l'Allemagne.