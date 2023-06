Geekbuying, ce revendeur chinois possédant des entrepôts en Europe, propose toujours de meilleures solutions de stockage d'énergie et fournit, au passage, une des marques les plus fiables : BLUETTI. Nous allons vous présenter deux machines de cette même marque qui affichent une belle réduction, mais pas que !

Commençons par la station d'énergie BLUETTI EP500 Pro. Cette powerbank XXL, plutôt conçue pour la maison au vu de son poids (83 kg), dispose d'une batterie au lithium de 5120 Wh et d'une puissance de sortie de 3000 W en courant alternatif. Elle se recharge en seulement 2h30 à l'aide de son adaptateur secteur ainsi qu'en mode solaire jusqu'à 2400 W (panneaux solaires non fournis). Si vous combinez les deux modes de rechargement, vous pourrez faire passer votre batterie à 100% en 1h30 (4000 W max input).

Cet appareil dispose d'une connectivité Wi-Fi ce qui vous permet d'analyser en permanence l'évolution de votre consommation et le niveau de batterie présent. Un chargeur sans fil est également disponible afin de recharger vos appareils tels que montres connectées ou smartphones. De plus, vous pourrez alimenter 3 prises secteur, 4 ports USB et via 2 ports USB-C (100 W), le tout, si vous le souhaitez, simultanément.

Cette station d'énergie BLUETTI EP500 Pro est proposée à 2799 € avec le code NNNFRELEP500 chez Geekbuying. La livraison est offerte dans un délai de 2 à 4 jours depuis un entrepôt allemand.





Continuons avec la station d'énergie BLUETTI AC500. Cette recharge d'énergie portable affiche une puissance de sortie maximale de 5000 W, alimentée par une batterie de 3072 Wh au lithium (pouvant être étendue jusqu'à 18432 Wh via les batteries d'extension de la même marque). Vous pourrez brancher jusqu'à 16 prises en simultané soit : 5 prises secteur AC 16A, 1 prise AC 32A, 2 ports USB-C (100 W), 4 prises USB classiques, 1 prise DC 12 V / 30 A, 1 prise de sortie voiture 24 V / 10 A ainsi que deux pads de rechargement sans sil.

Côté recharge, vous pourrez utiliser diverses méthodes de rechargement notamment avec des panneaux solaires jusqu'à 3000 W, ce qui vous permet de recharger l'appareil à 100% en seulement 1h30, selon l'exposition au soleil. Il est aussi possible d'utiliser un générateur d'électricité fonctionnant au carburant ou encore la prise secteur qui accepte un input de 5000 W. Si vous couplez les méthodes de rechargement, vous pourrez pousser la puissance de rechargement à 8 kW.

Cette station d'énergie BLUETTI AC500 est commercialisée 1299 € avec le code NNNFRBAC500 chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 2 à 7 jours depuis un entrepôt polonais.

Et d'autres articles BLUETTI sont également en promotion comme :







Toutes ces offres, et bien d'autres, sont disponibles sur le site officiel Geekbuying.

Et n'oubliez pas de consulter nos meilleures promotions du jour sur des VAE, écrans PC, claviers et casques gaming, mais pas que.