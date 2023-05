Aujourd'hui, nous allons vous présenter une station d'énergie dans plusieurs déclinaisons. Ces outils sont plus que pratiques, car ils sont légers et portatifs.

Commençons avec la station d'énergie FOSSiBOT F2400 qui intègre une batterie d'une capacité de 640 Ah permettant d'alimenter en courant vos appareils jusqu'à 2400 W. Vous pourrez la recharger en 12 V via un adaptateur voiture, mais aussi en 230 V via le classique chargeur secteur ou encore, plus original et moins cher, via des panneaux solaires, un module de charge MPPT étant installé d'origine.

Vous trouverez la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au prix cassé de 1149 € au lieu de 1778,58 € avec le code de réduction NNNFRSOLDEF24 chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis un entrepôt européen.



Continuons avec le pack station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 et module SP200. Cette batterie grand format possède une capacité de 640 000 mAh (640 Ah) et peut alimenter vos équipements, tout compris, jusqu'à 2400 W. Elle se recharge en 12 V avec ses adaptateurs voiture, mais aussi en 230 V grâce à son chargeur secteur. Vous pouvez également prolonger son utilisation en utilisant le panneau solaire pliable SP2000 18 V fournis dans le kit.

Cette station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 + SP200 est à seulement 1399 € au lieu de 1599 € avec le code NNNFRSOLDEFF2400. La livraison est gratuite depuis l'Europe, sous 3 à 10 jours.

Notons que ce pack existe aussi avec 2 panneaux solaires, c'est le kit station d'énergie FOSSiBOT F2400 + 2 x FOSSiBOT SP200 18V au prix de 1649 € au lieu de 1799 € avec le code NNNFRSOLDEFOSSI. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.