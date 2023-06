La station d'énergie est un achat de plus en plus envisagé par le grand public, notamment quand cette dernière est portable et peut être équipée en plus d'un ou de plusieurs panneaux solaires.

Pour un produit de qualité, découvrez la station d'énergie FOSSiBOT F2400 qui dispose d'une batterie d'une capacité de 640 Ah pour alimenter jusqu'à 2400 W vos différents appareils. La station peut être rechargée de plusieurs manières, par un adaptateur voiture 12V, par le classique secteur en 230 V ou encore par des panneaux solaires (non fournis de base) via un module de charge MPPT qui est lui installé d'origine.

Geekbuying propose la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au prix réduit de 1099 € au lieu de 1775 € en deux couleurs avec le code de réduction NNNFRSOLDEF24. A noter que la livraison est gratuite via UPS sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.

Comme indiqué initialement, cette station d'énergie peut être complétée par un ou plusieurs panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200.

Léger et pliable, ce panneau solaire 18V 200W est facile à transporter avec un étui de protection portable. Son installation en extérieur est facilitée par la présence d'une béquille robuste.

Le SP200 propose un rendement de conversion élevé de 23,4 %, idéal pour recharger votre station d'énergie, et le tout gratuitement ! A noter qu'ils sont étanches IP67 et durables avec un revêtement EFTE. Ils disposent d'un connecteur MC4, pour une compatibilité avec la plupart des appareils.

Deux packs sont disponibles.