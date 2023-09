Suite à la crise énergétique de 2022, de nombreux Français ont découvert un nouveau produit, existant pourtant depuis des années, à savoir la station d'énergie portable.

De nombreux produits existent sur le marché, mais nous allons aujourd'hui vous présenter la station d'énergie FOSSiBOT F2400 qui ne devrait pas vous décevoir.

Avec sa batterie d'une capacité de 640 Ah vous pourrez alimenter vos appareils électriques jusqu'à 2400 W. La station peut être rechargée sur le secteur, mais aussi via un adaptateur voiture 12V, ou encore plus intéressant via un ou plusieurs panneaux solaires (vendus en option) qui seront connectés au module de charge MPPT intégré d'office.

La bonne affaire du jour vient de chez Geekbuying qui propose la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au petit prix de 899 € avec le code de réduction NNNFRFF. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.



Mais la meilleure option est de coupler cette station d'énergie à un ou plusieurs panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200, ce qui vous permettra de générer gratuitement de l'énergie de façon illimitée !

Ce panneau solaire est léger, pliable, et possède des caractéristiques très intéressantes avec sa tension de 18V pour une puissance de 200 W. Vous pourrez le transporter facilement, d'autant qu'il est livré avec un étui de protection portable et qu'il possède une béquille pour l'installer à l'extérieur facilement.

Le panneau SP200 présente un rendement de conversion 23,4 %, pour une recharge rapide de votre station d'énergie. Etanche (IP67) et durable avec son revêtement EFTE, il intègre un classique connecteur MC4, ce qui permet une compatibilité avec la plupart des appareils du marché.

Geekbuying propose 2 packs :