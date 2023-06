Beaucoup de Français ont découvert la notion de station d'énergie lorsque nous avons connu des problèmes d'approvisionnement en énergie, suite à de trop nombreux réacteurs nucléaires à l'arrêt, et que l'État français nous a incités à être plus économes.

Si vous êtes à la recherche d'un produit de grande qualité, n'hésitez pas à regarder du côté de la station d'énergie FOSSiBOT F2400. Cette dernière possède une batterie d'une capacité de 640 Ah permettant d'alimenter des appareils jusqu'à 2400 W. Vous pourrez recharger facilement la station soit classiquement sur le secteur, mais aussi via un adaptateur voiture 12V, ou encore plus intéressant par un ou plusieurs panneaux solaires (en option) via la présence d'origine d'un module de charge MPPT.

Pour réaliser des économies, il sera intéressant de coupler cette station d'énergie à un ou plusieurs panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200. A vous les joies de la recharge gratuite !

Il s'agit ici d'un panneau solaire qui est léger et pliable, avec des caractéristiques intéressantes de 18V pour 200 W. Facile à transporter, et livré avec un étui de protection portable, vous pourrez l'installer en extérieur en quelques minutes, aidé par la présence d'une béquille.

Avec un rendement de conversion élevé de 23,4 %, la recharge se fera rapidement. Etanche (IP67) et durable avec son revêtement EFTE, ce panneau dispose d'un classique connecteur MC4, pour une compatibilité avec la plupart des appareils.

Deux packs sont disponibles.