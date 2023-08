Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles provenant de divers magasins. De belles promotions en vue.

Commençons avec la station d'énergie FOSSiBOT F3600. Cette immense batterie est dotée de cellules au lithium LiFePO4 d'une capacité de 3840 Wh. Elle accepte une puissance de sortie de 3600 W max en courant alternatif. Vous pourrez recharger cet appareil en le branchant sur le réseau électrique de votre maison, mais aussi avec des panneaux solaires (jusqu'à 2000 W) et sur la prise allume-cigare de votre véhicule automobile.

Cette station d'énergie FOSSiBOT F3600 est vendue 1994 € au lieu de 2699 € soit 24% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 6 jours.





Continuons avec le PC portable MSI Thin GF63 12VE-016FR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD 144 Hz IPS à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 12450H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 et d'un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable MSI Thin GF63 12VE-016FR est proposé à 899,99 € au lieu de 1349,99 € soit 33% de remise immédiate chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le pack Office 2021. Ce pack de logiciel vous permet de créer tout ce dont vous avez besoin en termes de bureautique, comme du traitement de texte (Word), créer des feuilles de calcul (Excel), faire des présentations (PowerPoint), créer des affiches (Publisher), consulter vos mails (Outlook) et bien d'autres. Cette dernière version comprend des modules avancés de dernière génération.

Ce pack Office 2021 est proposé à 31,99 € au lieu de 299 € (prix officiel Microsoft) chez E.Leclerc. La livraison est, cette fois, particulière. Vous recevrez vos codes de licence par mail, depuis un vendeur français.





