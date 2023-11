La crise de l'énergie que nous connaissons depuis maintenant plus d'un an affecte de nombreux Français, dont certains se sont tournés vers la station d'énergie portable.

Ce type de produit est de plus en plus fréquent sur le marché, avec de très nombreuses références, mais découvrons aujourd'hui une valeur sûre avec la station d'énergie FOSSiBOT F2400.

Cette dernière dispose d'une batterie d'une capacité de 640 Ah permettant d'alimenter vos appareils électriques jusqu'à 2400 W. Elle peut être rechargée sur le secteur, mais aussi via un adaptateur voiture 12V, ou plus intéressant via un ou plusieurs panneaux solaires (vendus en option), connectés au module de charge MPPT intégré d'office dans la station.

Stocker de l'énergie c'est bien, mais en générer gratuitement et de façon illimitée c'est encore mieux ! Il suffit en effet de coupler à cette station d'énergie un ou plusieurs panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200.

Il s'agit d'un panneau solaire léger, pliable, qui dispose de caractéristiques très intéressantes avec une tension de 18V pour une puissance de 200 W. Il est facilement transportable, et livré avec un étui de protection portable et possède une béquille pour l'installer à l'extérieur en quelques secondes.

Le SP200 permet un rendement de conversion de 23,4 %, et donc une recharge rapide, et gratuite, de votre station d'énergie. Il est étanche (IP67) et durable avec un revêtement EFTE, et intègre un connecteur MC4 permettant de l'utiliser avec la plupart des appareils du marché.

Geekbuying propose ainsi deux packs :