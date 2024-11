Jusqu'au 2 décembre, Bluetti propose des réductions allant jusqu’à -47% sur ses stations d’énergie portables, batteries et panneaux solaires pour le Black Friday.

Vous pouvez également bénéficier d’une remise supplémentaire de 5 % sur le site officiel avec le code bluettignt et sur la boutique Amazon avec le code BLUETTIOFF.

Découvrez ci-dessous quelques modèles et packs affichant des promotions intéressantes pour le Black Friday.

Stations Bluetti AC180 et AC70

À seulement 649 € (au lieu de 999 €), l’AC180 dispose d’une capacité de 1 152 Wh et d’une puissance de 1 800 W. Elle peut faire fonctionner une glacière électrique ou un réfrigérateur portable pendant plus de 15 heures. Le modèle plus petit, l’AC70, avec une capacité de 768 Wh et un onduleur de 1 000 W, est parfait pour recharger les téléphones, ordinateurs portables, appareils photo et drones lors de vos escapades. Initialement à 699 €, il est maintenant à 479 €.

Station Bluetti AC200L

Avec sa capacité de 2 048 Wh et sa puissance de 2 400 W, elle peut faire fonctionner un réfrigérateur de 150 W pendant 28 heures ou charger un ordinateur portable de 100 Wh jusqu’à 47 fois. Initialement à 1 799 €, elle est maintenant à 1 399 €. Pour les séjours prolongés, vous pouvez ajouter la batterie B300K pour doubler sa capacité à 4 812,8 Wh, actuellement au prix de 1 799 € (ou 1 299 € pour les membres Prime). Le pack est maintenant à 2 698 € (au lieu de 3 598 €). Le Charger1, un alternateur performant, permet également de recharger l’AC200L jusqu’à 6 fois plus vite qu’un modèle classique destiné aux voitures. Il est en ce moment proposé en pack avec la AC200L à 1 698 € au lieu de 2 198 €.

Stations Bluetti AC300 et AC500

Les séries AC300 et AC500 offrent des capacités d’alimentation sans interruption (UPS), permettant de maintenir les appareils essentiels en fonctionnement pendant les coupures de courant. Le pack AC300 + B300K (3 000 W / 2 764,8 Wh) alimente des appareils comme les réfrigérateurs, congélateurs, machines CPAP, routeurs et bien plus. Initialement à 2 598 €, il est maintenant à 1 999 €. Pour plus de capacité, l’AC500 + 2× B300K (5 000 W / 5 529,6 Wh) est disponible pour 4 098 €, au lieu de 4 897 €, et peut alimenter des appareils lourds comme un climatiseur de 5 000 BTU pendant environ 2 heures.

Panneau solaire pliable Bluetti PV350

Pliable, il est conçu pour prolonger l’autonomie ou permettre la recharge de stations d’énergie portables en extérieur. Avec un rendement de 23,4 %, un design robuste et une certification résistante à l’eau, le PV350 est conçu pour fournir de l’énergie solaire dans presque tous les environnements éloignés. Initialement à 699 €, il est maintenant à 474 €.

Pour découvrir toutes les offres du Black Friday, rendez-vous sur le site officiel Bluetti et la boutique Amazon Bluetti.