Blackview Oscal PowerMax 3600

Dotée d’un onduleur CA à onde sinusoïdale pure de 3 600 W, la centrale intègre 14 prises et une batterie extensible jusqu’à 57 600 Wh, garantissant une alimentation à la fois puissante, évolutive et fiable.

Sa conception modulaire permet d’adapter la capacité énergétique de 3,6 kWh à 57,6 kWh grâce à l’ajout de jusqu’à 15 modules de 3 600 Wh, afin de répondre précisément à chaque usage.

La Blackview Oscal PowerMax 3600 se distingue également par ses cinq modes d’éclairage LED intégrés, avec des signaux lumineux d’alerte en cas d’anomalie pour renforcer la sécurité.

Pensée pour une utilisation en environnements exigeants, elle résiste aux chutes verticales jusqu’à 0,8 mètre et bénéficie d’une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Vous pouvez obtenir la Blackview Oscal PowerMax 3600 à 1 259 € grâce au code NNNFRBO36 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.

Blackview Oscal PowerMax 6000

La PowerMax 6000 embarque une capacité de 3 600 Wh tout en offrant un net gain de performances, avec une puissance de sortie totale portée à 6 000 W et une puissance de crête pouvant atteindre 9 000 W.

Ses capacités de recharge ont été largement optimisées, avec une entrée secteur allant jusqu’à 2 200 W, une entrée solaire étendue à 2 400 W et une entrée véhicule doublée à 240 W. Ces améliorations permettent des temps de charge très rapides : environ 1,96 heure via le secteur, 1,5 heure par énergie solaire dans des conditions idéales, et jusqu’à seulement 1,44 heure en recharge combinée secteur et solaire.

La PowerMax 6000 se distingue par une connectique complète et polyvalente, capable de délivrer jusqu’à 6 000 W via quatre prises secteur. Elle intègre également plusieurs ports USB Type-C PD 100 W, des ports USB Type-A jusqu’à 18 W, une prise USB dédiée de 12 W, une sortie allume-cigare de 120 W, ainsi que des sorties CC haute capacité, dont une prise Anderson 12 V / 25 A et deux sorties DC5521, assurant la compatibilité avec une large gamme d’appareils.

Pensée pour un usage mobile et intensif, elle est équipée de roues industrielles et d’une poignée télescopique facilitant les déplacements. Son éclairage LED à cinq niveaux constitue une évolution par rapport au PowerMax 3600, tandis que la puce de gestion intelligente T1 supervise en permanence la charge, la tension, la puissance et la température afin de garantir des performances stables et une sécurité maximale.

Sa conception robuste, résistante aux éclaboussures et à la poussière, la rend parfaitement adaptée aux environnements extérieurs et aux conditions exigeantes.

Retrouvez la Blackview Oscal PowerMax 6000 à 1 499 € avec le code NNNFRBOP6 sur Geekbuying et livrée gratuitement depuis l'UE.

➡️ La Oscal PowerMax 6000 est également disponible en pack avec panneau solaire pliable Oscal PM400 (400W) au prix réduit de 1 849 € avec le code NNNBONPLANMBO.