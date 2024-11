Le Singles' Day, l'équivalent du Black Friday mais d'une ampleur bien plus grande en Chine, a lieu le 11 novembre et a gagné en popularité en Europe ces dernières années. Geekbuying propose un accès anticipé à ses offres spéciales pour cet événement, avec des coupons exclusifs, des tirages au sort et des chances de gagner des G-coins, le tout avant le 11 novembre.



Les codes promo suivants sont valables sur l'ensemble du site :

-50 € dès 500 € : 24NOV11S1

-25 € dès 300 € : 24NOV11S2

-15 € dès 200 € : 24NOV11S3

-10 € dès 100 € : 24NOV11S4

-5 € dès 50 € : 24NOV11S5

De nombreux coupons exclusifs, en quantité limitée, sont également proposés pour certaines catégories :

-40 € dès 600 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE1

: -30 € dès 400 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE2

: -15 € dès 200 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE3





: -20 € dès 200 € dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE1

: -15 € dès 150 € dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE2

: -20 € dès 200 € dans la catégorie téléphones et accessoires : 24NOVSPE1

: -50 € dès 500 € dans la catégorie générateurs et énergie portable : 24NOVPS1

-50 € dès 650 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC50

-30 € dès 450 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC30

-20 € dès 300 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC20

-15 € dès 200 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC15

-10 € dès 120 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC10

-7 € dès 80 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC07

-5 € dès 50 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC05

Vous pouvez également bénéficier de 5 € de réduction pour tout achat de 200 € ou plus, et de 10 € de réduction dès 400 € en payant par PayPal, carte de crédit ou carte de débit.

On commence ce spécial stations électriques avec la FOSSiBOT F2400.

Elle offre une capacité exceptionnelle de 2 048 Wh (640 000 mAh) et une puissance de sortie nominale de 2 400 W. Elle est dotée de trois prises de courant alternatif, six ports USB et quatre ports CC, permettant de faire fonctionner une large gamme d'appareils.

La station utilise la technologie d'onduleur bidirectionnel avancée et un bouton de réglage intelligent de la puissance d'entrée, offrant un contrôle total sur la vitesse de charge. Avec une capacité de charge d'entrée de 1 100 W, elle permet une recharge rapide de 0 à 80 % en 80 minutes et une charge complète en 1,78 heure. En combinant la charge secteur et solaire, la vitesse de charge atteint 1 600 W, permettant de passer de 0 à 80 % en seulement 70 minutes et d'atteindre une charge complète en 90 minutes.

La centrale dispose de 13 sorties, incluant des ports pour chargeur de voiture, XT60 RV, USB (QC3.0), USB Type-C (dont un port PD 100W), ainsi que des prises de courant alternatif pour une alimentation polyvalente de vos appareils.

Retrouvez la FOSSiBOT F2400 à 739 € grâce aux codes NNNFRSS24 ou NNNFRFS24 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.







Voici quelques autres centrales électriques portables à prix réduit sur Geekbuying :

Découvrez toutes les informations et le programme des événements dans le guide de l'avant-première 11.11 de Geekbuying.