Aujourd'hui, focus sur les générateurs électriques portables avec pour commencer le FOSSiBOT F3600.

Il est équipé d'une batterie LiFePO4 de 3 840 Wh, protégée par un onduleur et un système de gestion de batterie (BMS), offrant sécurité et durabilité avec plus de 6 500 cycles de charge, pour une utilisation prolongée pendant plus de 10 ans. Cette batterie fournit une alimentation sinusoïdale pure stable, préservant ainsi les appareils électriques de tout dommage. De plus, grâce à la protection UPS, il assure une alimentation continue et sans interruption.

Le F3600 propose cinq niveaux de puissance d'entrée CA, comprenant 400 W, 800 W, 1 200 W, 1 600 W et 2 200 W. En choisissant le niveau de puissance adapté, vous pouvez ajuster la vitesse de charge selon vos besoins.

La centrale peut être rechargée via le courant alternatif, l'énergie solaire, un générateur ou une voiture. Avec une entrée simultanée de 2 200 W AC et 2 000 W d'énergie solaire, elle peut être entièrement rechargée en 1,5 heure.

13 ports sont disponibles, dont 4 ports PD, un port allume-cigare, 2 ports QC 3.0, 2 ports DC5521, un port XT60, 3 ports de sortie CA, un port d'entrée CA et un port d'entrée XT90.

Dotée de roues et d'une poignée extensible, la station peut être transportée comme une valise.

Une lampe de poche amovible et une lumière LED sont intégrées, et l'appareil est livré avec un sac de rangement pour câbles.

Le générateur FOSSiBOT F3600 est à 1479 € avec le code NNNFRDEF3600 + 20 € de réduction offerts au moment du paiement sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.







Voici d'autres stations électriques à prix réduit :



Ne ratez pas les grandes offres de printemps chez Geekbuying, avec les codes promos suivants disponibles en plus des promotions déjà appliquées :

- 3 € dès 30 € : 24MGS4

- 10 € dès 100 € : 24MGS3

- 25 € dès 300 € : 24MGS2

- 50 € dès 550 € : 24MGS1

Une remise supplémentaire vous est également offerte automatiquement au moment du paiement :