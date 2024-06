Commençons avec la station électrique portable FOSSiBOT F2400.

Elle offre une très grande capacité de 2 048 Wh / 640 000 mAh et une sortie nominale de 2 400 W. Équipée de 3 prises de courant CA, de 6 ports de sortie USB et de 4 ports de sortie CC, elle peut alimenter la plupart des appareils même ceux plus puissants comme les cuisinières électriques, les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs.

La centrale utilise la dernière technologie d'onduleur bidirectionnel associée à des boutons de réglage intelligents pour la puissance d'entrée.



Avec une puissance d'entrée allant jusqu'à 1 100 W, elle peut être chargée de 0 à 80 % en 80 minutes et complètement en 1,78 heure.

La F2400 dispose d'une alimentation de protection de puissance d'entrée réglable à 300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W, permettant un contrôle total de la vitesse de charge. Le bouton de réglage maintient une tension d'entrée constante, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de la station et protégeant votre équipement.

La centrale peut être chargée directement à partir du secteur, via la charge solaire, ou avec un chargeur de voiture. En combinant la charge solaire et le secteur, la puissance de charge atteint 1 600 W, permettant de charger de 0 à 80 % en 70 minutes et complètement en 90 minutes.

La FOSSiBOT F2400 est à 749 € avec le code NNNFRFS24 sur Geekbuying et livraison gratuite depuis l'UE.



Voici d'autres modèles FOSSiBOT ainsi que des packs avec panneaux solaires à prix réduit :