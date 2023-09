Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits provenant de plusieurs e-commerçants et de multiples catégories. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec la station météo Bresser 7-en-1. Cet appareil est fourni avec un capteur 7 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie, l'intensité lumineuse, la pression atmosphérique et le rayonnement UV. Le tout est envoyé par canaux radio (fréquence 868 MHz) à une base en monochromatique. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures et le capteur peut être éloigné jusqu'à 150m.

Cette station météo Bresser 7-en-1 est commercialisée 48,99 € au lieu de 125 € soit 61% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 48 heures.

D'autres stations météo affichent des remises comme :



Et d'autres produits affichent des réductions comme :

Univers TV

Trottinette électrique



Et n'oubliez pas de consulter les French Days chez Boulanger avec les univers multimédias et maison en promotion ainsi que les Cdiscount French Days sur une large gamme LEGO avec le deuxième à -50%.