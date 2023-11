De plus en plus de Français se tournent vers la station d'énergie portable, encore plus intéressante lorsqu'elle est couplée à un panneau solaire afin de générer gratuitement de l'énergie.

Il existe de nombreuses références sur le marché, faisons un point aujourd'hui sur les produits de TALLPOWER et de FOSSIBOT, avec notamment l'excellente station d'énergie FOSSiBOT F2400.

La F2400 intègre une batterie d'une capacité de 640 Ah ce qui permet d'alimenter en énergie vos différents appareils jusqu'à 2400 W. Vous pouvez la recharger de 3 façons différentes : sur le secteur, avec un adaptateur voiture 12V, ou enfin plus intéressant avec un ou plusieurs panneaux solaires connectés au module de charge MPPT présent d'origine.

A noter également deux bundles avec un ou deux panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200.

Pour rappel, ce panneau solaire présente une tension de 18V pour une puissance de 200 W. Il est transportable, léger, pliable et livré avec un étui de protection portable. Sa béquille permet de l'installer à l'extérieur très facilement.

Le SP200 présente un rendement de conversion de 23,4 %, est étanche (IP67) et intègre un connecteur MC4 qui permet de le connecter avec la plupart des appareils du marché.

