Valve vient de faire une annonce qui ne devrait pas plaire à certains joueurs restés sur d'anciennes versions d'OS. À compter du 1er janvier 2025, les systèmes Windows7, Windows 8 et macOS 10.3 ne seront officiellement plus supportés par la plateforme Steam.

Le client de Steam refusera de fonctionner sur ces systèmes et il deviendra alors impossible de profiter des jeux achetés sur la plateforme et encore moins d'y jouer. Valve explique cet abandon par le fait que les systèmes pointés du doigt sont non seulement obsolètes, mais également parcequ'ils ne représentent plus qu'une infime fraction des utilisateurs de Steam.

Valve préfère ainsi concentrer ses ressources et efforts sur les OS plus modernes et sur une base d'utilisateurs plus large. Plus question donc de plancher sur des problèmes de compatibilité avec ces anciens OS.

Reste à savoir ce qu'il en sera l'année prochaine du maintien de Steam sur Windows 10 alors que Microsoft compte abandonner son système.