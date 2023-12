Valve a récemment mis à jour son client Steam en version Beta afin de tester quelques fonctionnalités. Deux principales nouveautés sont au menu de cette nouvelle version qui devrait être déployée à large échelle dans les semaines qui viennent : la première se focalise sur le panier des achats, l'autre sur la vie privée.

Le panier profite désormais d'une nouvelle option permettant de multiplier l'achat de copies de titres pour plusieurs personnes. Jusqu'à présent, il fallait procéder à un achat pour soi, un autre pour des proches, et multiplier ainsi les commandes... Désormais, on onglet permet de multiplier les achats en séparant les destinataires et tout en permettant malgré tout d'ajouter un message personnalisé pour chacun.

On pourra également procéder à un achat "privé", dans ce cas, le titre n'apparaitra pas dans votre bibliothèque accessible à vos contacts. Personne ne saura ainsi que vous avez acheté le jeu en question et vous n'apparaitrez pas non plus en train de jouer au titre.

L'option est rétroactive : il est désormais possible de faire basculer ses titres en mode "privé" pour profiter des mêmes effets.