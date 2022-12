Les statistiques de Steam permettent souvent de constater du taux d'adoption des nouvelles technologies du marché de l'informatique. On a ainsi pu y constater l'adoption massive, ces dernières années, des processeurs produits par AMD, qui étaient pourtant presque abandonnés avant l'arrivée des premières générations de puces Ryzen.

Steam Charts : quel GPU est le plus populaire ?

La plus grosse plateforme de jeu vidéo au monde permet ainsi de se donner une idée du PC moyen des joueurs et ces données sont particulièrement intéressantes pour les développeurs afin d'adapter la configuration minimale nécessaire à faire tourner leurs jeux auprès du plus grand nombre.

Steam Charts permet ainsi de définir la carte graphique la plus populaire auprès des joueurs, et il s'agit de la GeForce GTX 1650 de Nvidia. D'ailleurs, Nvidia reste privilégiée par la grande majorité des joueurs. Les configurations les plus populaires datent ainsi de quelques années. La RTX 3060 s'invite ainsi à la 4eme place des cartes les plus utilisées.

Il faut bien progresser dans le classement pour trouver un GPU haut de gamme : la RTX 3080 et la 15e puce graphique la plus utilisée sur Steam.