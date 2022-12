La console Steam Deck est un pari réussi de Valve pour concevoir une console de jeu portable pouvant faire tourner un grand nombre de jeux présents sur sa plateforme Steam.

Après des mois de disponibilité parcimonieuse via un système de réservation pour gérer à la fois la demande et la pénurie de composants, la console est désormais disponible immédiatement et les nombreuses mises à jour de Steam OS ont permis d'affiner l'expérience utilisateur.

Pour la prochaine évolution, Valve ne devrait pas tenter d'améliorer les performances brutes de la console mais plutôt travailler sur l'ergonomie et la qualité de l'affichage, selon le site The Verge.

Améliorer des points hardware mais pas le matériel lui-même

La Steam Deck exploite une plate-forme Aerith utilisant un CPU avec coeurs AMD Zen 2 et une partie graphique RDNA 2 qui se montre efficace avec un grand nombre de jeux de la plateforme Steam mais peut peiner avec les titres récents.

S'il existe déjà des rumeurs autour d'un nouveau système Little Phoenix exploitant l'architecture AMD Zen 4, il n'arriverait que beaucoup plus tard tandis que les efforts immédiats vont plutôt porter sur l'amélioration de l'autonomie.

Cet aspect constitue un point faible des consoles portables en général et pourrait devenir un atout différenciant par rapport à d'autres matériels comme la console GPD Win 4 ou le modèle Aya Neo 2, plus puissant grâce à sa configuration AMD Ryzen 7 6800U / Radeon 680M (RDNA 2) mais à la durée de fonctionnement faible.

Il y a aussi la question d'un meilleur accès à la batterie pour en faciliter la réparation. L'utilisation de colle pour la maintenir en place n'est pas idéal et le passage à l'adhésif, sans être idéal, facilitera tout de même le remplacement.

Ne pas trop se disperser

L'une des raisons expliquant pourquoi Valve ne veut pas faire progresser trop vite le hardware est qu'il faudrait alors gérer deux types de plateformes avec leurs spécificités et des restrictions de l'une à l'autre.

C'est un travail colossal en coulisses qui n'en vaut pas (encore) la chandelle. Les équipes de Valve citent le cas de la console Switch pour Nintendo a simplement fait évoluer l'écran en passant à l'OLED sans toucher au coeur de la console.

En revanche, les concepteurs verraient bien la Steam Deck transformée en Steam Box mais ce sera à d'autres acteurs de faire des propositions. Valve propose Steam OS aux fabricants de PC mais ne compte pas se lancer directement dans cette aventure.

En revanche, Valve réfléchit à la conception d'une manette Steam Controller 2 afin de renouveler l'accessoire Bluetooth abandonné en 2019. Le Steam Controller tentait de combiner de multiples éléments (stick, croix directionnelle, souris...) pour permettre de jouer aux PC sans clavier ni souris mais le succès a été plutôt mitigé.