C'est sur le salon du CES de Las Vegas que la marque Nvidia vient d'annoncer une application native de son service GeForce Now dédié à la console Steam Deck de Valve.

Valve et Nvidia se sont visiblement entendus sur l'arrivée du GeForce Now, le service de Cloud Gaming du fabricant de cartes graphiques sur la console portable du géant du jeu vidéo.

Le Steam Deck a déjà conquis des milliers de joueurs depuis sa première version, la console permettant d'embarquer avec soi l'intégralité ou presque de ses jeux PC sous Steam.

Finalement, après une année de tests, l'application GeForce Now va arriver en version native sur la console, ouvrant la voie au cloud gaming à la sauce Nvidia.

L'annonce est particulièrement séduisante alors que le GeForce Now monte en puissance au fil des mois avec un catalogue de plus en plus fourni et une offre gratuite déjà relativement intéressante. L'appli proposera des jeux jusqu'en 4K à 60 images par seconde pour l'offre GeForce Now Ultimate.

Le GeForce Now permettrait de bénéficier d'une meilleure fluidité dans les jeux qu'en natif sur Steam Deck, notamment grâce au calcul décentralisé, à condition toutefois d'avoir accès à une connexion à Internet suffisante. Cela permettrait par ailleurs de bénéficier d'une plus grande autonomie en ne surchargeant pas le processeur local.