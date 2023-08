Valve se lance dans la vente de Steam Deck reconditionnée ! La console portable de la marque s'est imposée auprès des joueurs en proposant une solution hybride à mi-chemin entre console et PC, tout en offrant une souplesse d'utilisation via un OS personnalisable.

Parfaite pour les joueurs disposant d'un compte Steam bien fourni, la machine est capable de faire tourner les jeux récents, y compris les titres premium du fait d'une configuration assez musclée.

La machine est également particulièrement intéressante au niveau des réparations puisque Valve s'est tourné vers iFixit pour proposer des pièces et tutoriels visant à entretenir sa console...

Il en devient ainsi presque naturel de voir Valve lancer son Steam Deck en version reconditionnée et certifiée. Trois offres sont proposées à 339, 439 et 539 euros en fonction de la capacité de stockage ( respectivement 64, 256 et 512 Go).

Valve annonce que chaque console est soumise à une batterie de plus de 100 tests pour un examen approfondi et que chaque machine est réinitialisée totalement. Les Steam Deck profitent d'un an de garantie et sont livrées avec un chargeur en USB-C reconditionné et un étui de transport.

Les réductions sur les prix du neuf vont de 80€ pour la version 64 Go à 140€ pour la version 512 Go, ce qui peut se montrer intéressant pour nombre de joueurs. Un point reste toutefois en suspend : l'état général de la console n'est pas indiqué et il faudra donc parfois composer avec rayures et dégradations mineures.