Le Steam Deck a véritablement lancé tout un nouveau segment sur le marché de l'informatique : celui des consoles portables sous Windows. Il s'agit de PC relativement puissants miniaturisés et enchâssés sous un écran, épaulé de contrôleurs.

Dans l'idée, il s'agissait pour Valve de permettre aux joueurs d'accéder à sa plateforme Steam et à ses jeux en mobilité. Depuis le lancement du premier modèle, le Steam Deck a évolué dans une version avec plus de stockage et un écran OLED. Et depuis peu, Valve propose des modèles reconditionnés.

Sur le site de Valve, on peut ainsi accéder à des Steam Deck à partir de seulement 299€ (contre 369€ pour le modèle le plus accessible neuf), il s'agit toutefois de versions reconditionnées des consoles.

Ces consoles ont été récupérées par Steam, vérifiées, et réparées si besoin. Elles profitent d'une garantie d'un an et permettent ainsi de réaliser quelques économies. Malheureusement, seules les versions dotées d'écrans LCD sont pour l'instant concernées par le programme.

Il faut ainsi compter 299€ pour un Steam Deck 64 Go, 339€ pour un Steam Deck 256 Go et 379€ pour un Steam Deck 512 Go.