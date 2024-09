Steam accueille une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la vie de millions de joueurs : le partage familial.

Jusqu'ici, il était possible de partager une liste de jeux avec ses amis, au fil d'un processus long et douloureux qui limitait l'usage de la fonctionnalité.

Désormais, le partage familial est rebaptisé "Familles Steam" et se veut bien plus pratique, puisque testé pendant plus de 6 mois au fil du programme de bêta.

Familles Steam propose ainsi à plusieurs joueurs de jouer à des jeux différents depuis une même bibliothèque Steam. L'option ne permet pas à deux utilisateurs différents de lancer le même titre, néanmoins, il est désormais possible de jouer à plusieurs titres d'une même bibliothèque en simultanée.

L'option permet d'ajouter jusqu'à 6 membres d'une même famille, ou des amis, puisque rien dans les CGU de Steam ne précise que les joueurs doivent être issus du même foyer ou être de la même famille.

La seule limite est le nombre de membres, et un garde-fou : si un membre adulte quitte une famille Steam, il doit patienter 1 an avant de pouvoir être réintégré dans une nouvelle famille. Les enfants quant à eux n'ont pas cette restriction, mais ne peuvent être intégrés que par un membre adulte.