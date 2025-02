Nombreux sont les jeux à se lancer sous la forme d'accès anticipés sur Steam, et tous ne se déroulent pas forcément comme prévu.

Le dernier titre en date de grande envergure à profiter de ce programme est sans conteste Path of Exile 2 proposé en early access, avec la possibilité pour les joueurs de participer activement à l'orientation et l'équilibrage du jeu...

Mais pour d'autres studios ou développeurs, l'accès anticipé est surtout un moyen de proposer des jeux incomplets sous couvert de ce statut tout en laissant croire que les choses vont évoluer au fil du temps...

Une pratique trompeuse qui porte préjudice à Steam. Valve met donc désormais les points sur le i et prévient les joueurs qui souhaitent acheter un titre en accès anticipé. Si le titre n'a plus été mis à jour depuis un certain temps, alors Steam prévient clairement l'acheteur sous la forme d'un avertissement sur la page du titre en précisant " La dernière mise à jour effectuée par le développeur remonte à plus de "X" mois. Les informations et la chronologie décrites par les développeurs peuvent ne plus être à jour".

Pour le moment, le message ne s'affichera que pour les titres n'ayant pas connu de mise à jour depuis 1 an au moins.

Concernant Steam, il s'agit de protéger les joueurs suite à la prolifération des accès anticipés et des abus. On a ainsi vu des centaines de jeux tenter de récolter des fonds via un accès anticipé sans jamais sortir en version définitive ni proposer une quelconque version probante.

Certaines pépites comme Hadès, Baldur's Gate 3 ou Subnautica ont prouvé que l'accès anticipé était une méthode fiable pour financer un projet et se rapprocher au mieux du public.

Le message diffusé par Steam pourrait toutefois avoir un effet limité puisque rien n'empêche les développeurs de proposer des mises à jour vides ou presque pour contourner le système mis en place.

Valve pourrait donc aller plus loin et rendre plus souple sa politique de remboursement pour les achats de jeux proposés en accès anticipé dès lors qu'ils présentent des creux de plusieurs mois entre chaque mise à jour. Du côté des joueurs, on milite également pour que Steam se veuille plus stricte encore avec son système, en imposant des engagements aux développeurs avec notamment des dates clés ou un temps limité du statut d'accès anticipé.