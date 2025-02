Dans une mise à jour de la documentation envoyée aux développeurs souhaitant diffuser leurs titres sur Steam, la plateforme met désormais en garde contre certains types de jeux.

Valve souhaite faire un bon coup de ménage sur sa plateforme et en évincer certains logiciels parasites qui la gangrène. Dans le collimateur de Steam : les jeux gratuits financés par la publicité lorsque cette dernière devient bloquante pour la progression dans le titre ou qu'elle est diffusée en quantité disproportionnée.

La publicité au sein des jeux n'est pas interdite sur Steam, mais la plateforme trouve que certains jeux abusent un peu trop grandement de la situation.

Steam met désormais en garde : "Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité payante comme modèle commercial dans leur jeu, par exemple en exigeant que les joueurs regardent ou interagissent avec la publicité pour pouvoir jouer, ou en limitant le gameplay derrière la publicité"

La plateforme poursuit : "les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité pour apporter de la valeur aux joueurs, par exemple en leur offrant une récompense pour avoir regardé ou utilisé de la publicité dans leur jeu". Ce système, largement utilisé pour les jeux mobiles, n'a ainsi plus sa place sur Steam selon les nouvelles CGU de la plateforme.

Ces mesures visent à protéger les joueurs et à rendre la plateforme plus saine tout en lui faisant gagner en qualité. Récemment, on a vu de nombreux titres multiplier les publicités en forçant les joueurs à consommer plusieurs minutes de pub tous les quarts d'heure sans quoi leur progression était automatiquement verrouillée. Il n'est ainsi plus toléré de contraindre les joueurs à consommer de la publicité pour progresser dans les titres.