La plate-forme Steam reste un lieu privilégié pour les joueurs PC avec son énorme catalogue de jeux et ses fonctionnalités sociales. Difficile de faire l'impasse pour découvrir les dernières nouveautés AAA ou se plonger dans l'univers plus intimiste des productions indépendantes.

Année après année, Valve voit le nombre d'utilisateurs simultanés grimper sur Steam et cela se prolonge de belle manière. Début 2024, le nombre de joueurs en ligne, c'est à dire présents sur la plate-forme mais pas forcément en train de jouer, s'établissait à 33,6 millions de personnes.

En route vers les 40 millions d'utilisateurs

Depuis, la plate-forme de jeux a continué d'engranger du beau et elle vient de s'offrir un nouveau record du nombre d'utilisateurs présents en même temps. Ce 8 décembre, un pic à 39,2 millions d'utilisateurs a été enregistré. Le précédent record, à 38 millions d'utilisateurs environ, datait du mois de septembre 2024.

Pour ce qui est des utilisateurs connectés et en train de jouer, le record, également établi durant le week-end dernier, s'établit à un peu plus de 12 millions de joueurs actifs.

Jouer n'est plus la seule occupation sur Steam puisque la plate-forme offre aussi des interactions sociales entre joueurs ou permet d'organiser sa bibliothèque et de chercher dans son catalogue la prochaine perle rare qui guidrea les prochaines heures de jeu.

Les valeurs sûres en tête

Quels jeux motivaient les joueurs au moment du pic de décembre ? Essentiellement les grands classiques de Valve Counter-Strike 2 et Dota 2, tandis que Path of Exile 2 (de Grinding Gear Games), sorti le 6 décembre, occupe la troisième position, les trois jeux continuant d'attirer massivement les joueurs au fil des années.

La première nouveauté, Marvel Rivals, arrive en quatrième position, devant le célèbre PUBG, autre valeur sûre du jeu multijoueurs. En attendant GTA 6 qui prend son temps, GTA V reste très joué sur Steam, de même que Rust, Call of Duty et Delta Force, lancé il y a quelques jours.

Parmi les jeux les plus vendus du moment, Path of Exile 2 remporte la palme mais de nouveaux arrivants comme Indiana Jones et le Cercle ancien ou Marvel Rivals intéressent les joueurs.

Au rythme actuel, le cap des 40 millions d'utilisateurs simultanés sur Steam ne semble plus très loin et il pourrait être atteint dans les premiers jours de 2025. En tous les cas, il semble que le réservoir de joueurs ne semble pas épuisé, malgré la concurrence d'autres plates-formes et les autres univers ludiques (console, mobile...).

Il faut dire que Valve s'est aussi convertie aux consoles portables avec le Steam Deck dont le succès ne se dément pas et qui a l'intelligence d'exploiter l'essentiel du catalogue de jeux PC de Steam.