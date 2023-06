Cela faisait plusieurs semaines que Valve avait lancé des tests à petite échelle auprès de certains joueurs exploitant sa plateforme Steam, désormais la mise à jour est déployée au plus grand nombre.

La dernière refonte graphique de Steam n'était pourtant pas si ancienne, mais la plateforme cherche à se renouveler notamment pour faire face à la concurrence galopante de l'Epic Games Store.

L'interface connait ainsi plusieurs changements au niveau de la disposition, des polices, boites de dialogue et page d'accueil... Pas de quoi se perdre comparé à la précédente version d'autant que le tout se montre bien plus ergonomique.

Les notifications ont été largement améliorées et proposent un affichage intelligent qui permet de mieux les trier.

L'overlay évolue enfin

Une des évolutions majeures concerne l'overlay (Maj+ Tab) qui voit son interface repensée et de nouvelles options de personnalisation arriver. Il est possible de créer des notes et de les synchroniser sur son compte. On peut épingler plusieurs fenêtres avec un niveau de transparence réglable, et cerise sur le gâteau, tout est accessible depuis un contrôleur de jeu.

Notons également qu'en vue d'une uniformisation de l'expérience entre les joueurs PC et le Steam Deck, des ajustements ont eu lieu au niveau de l'interface et des notes, et désormais toutes les versions de Steam profitent également de l'accélération matérielle.