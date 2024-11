La plateforme de jeux vidéo Steam est actuellement la plus importante au monde, et cela a des conséquences : elle est également accusée de ne pas prendre de mesures de protection suffisantes vis-à-vis des utilisateurs.

Le sénateur américain Mark Warner a ainsi interpellé une nouvelle fois Valve pour le manque de mesures prises sur sa plateforme Steam pour protéger les utilisateurs. La plateforme n'est pas qu'une boutique de jeux vidéo, elle est également une plateforme communautaire parmi les plus importantes au monde.

Et comme toutes les plateformes communautaires, Steam accueille en son sein des utilisateurs aux idéologies diverses. La sénatrice Maggie Hassan pointait ainsi déjà du doigt la situation en 2022, évoquant l'installation de "groupes néonazis, extrémistes, suprémacistes, raciaux et misogynes" sur la plateforme. Elle appelait Valve à partager un rapport détaillé afin de déterminer quelles mesures étaient prises pour modérer ces communautés.

Récemment, c'est le sénateur Mark Warner qui a pris le relais dans une lettre directement adressée à Gabe Newell, le patron de Valve. Il lui est demandé à nouveau de partager comment la plateforme modérait ces problèmes communautaires.

Le sénateur reproche une attitude passive de Valve en termes de modération de contenu, permettant ainsi à certains utilisateurs de tenir des propos perturbants et violents de manière prolongée. Il est ainsi reproché à la plateforme de ne pas garantir aux utilisateurs un environnement accueillant et sécurisé pour tous.

Le timing n'est pas un hasard : cette semaine se tiendra le Black Friday et Steam devrait réaliser le plus gros de ses ventes annuelles avec des offres sur des centaines de jeux. Steam est alors pointée du doigt comme ayant "un rôle dans la propagation et l'ancrage d'idéologies nuisibles auprès de la prochaine génération.".

Le sénateur va plus loin et menace Steam : si des mesures ne sont pas prises, le groupe "fera face à un examen plus intense de la part du gouvernement fédéral pour sa complicité en permettant à des groupes haineux de se rassembler et de s'engager dans des activités qui mettent sans aucun doute les Américains en danger."